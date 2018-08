Woher kommt die Lust an der Verausgabung?

Fragen Sie Marathonläufer, warum die sich das antun. Danach bist du im Eimer, aber du weißt, was du gemacht hast. Lichthupe, Vollgas. Wenn du schon Überholspur fährst, bretter durch. Hältst du an der Raststätte, kannst du einpacken.

Dagegen helfen Aufputschmittel.

Finde ich unsportiv. Theater ist Teamsport, da ziehst du dich gegenseitig hoch, musst aufeinander achtgeben, ganz schnell, zack, und du hast dir den Arm verdreht. Doping bei der Arbeit geht nur im Messebau und meinetwegen in der Musik. Beim Spielen soll bitte die Arbeit der Rausch sein. Im Film ist das selten der Fall. Ich möchte nicht das eine gegen das andere stellen, aber ich will das Biest reiten. Bei Castorf haben wir gelernt, es muss Rock ’n’ Roll sein, wir spielen den ganzen Song.

Als er gehen musste, waren Sie sauer auf den damaligen Kulturstaatssekretär Tim Renner. Dabei sollte er Ihnen als Typ gefallen: Ex-Punk, macht Ostler wie Rammstein groß, Quereinsteiger in der Politik.

Ich habe sein Buch über die Historie des Vinyls mehrfach verschenkt, interessantes Werk. Dass er ein Punk war, halte ich für ein Gerücht. Und die Demotapes von Rammstein sollen bei Renners auf dem Klo gelegen haben, bis seine Frau sagte, hör dir das doch mal an.

Also gossen Sie ihm ein Bier über den Kopf.

Ich habe ihn zwei Mal gewarnt. Vor zwei Jahren fragte er mich backstage nach einem Rammstein-Konzert, was er nach der Castorf-Kündigung machen solle. Ich habe ihm geraten, sich am besten nicht in unserem Theater blicken zu lassen. Ein halbes Jahr später spielt die Band Bilderbuch in der Volksbühne, und wer feiert dort, als wäre nichts gewesen? Meine Freundin hielt mich zurück, das Bierglas war schon in der Hand. Ich fragte ihn: Was zur Hölle machst du hier?

Dann trafen Sie ihn noch einmal nach der Vorführung eines Rammstein-Films im Foyer des Theaters.

Da sagte selbst meine Freundin: Go! Ich habe seither nie wieder für ein Bier an der Volksbühne zahlen müssen. Aber offen gesagt: Für das, was Herr Renner zu verantworten hat, ist ein Bier über den Kopf eindeutig zu wenig.

Der Castorf-Nachfolger Chris Dercon hat aufgegeben, nun soll der Kultursenator einen neuen Intendanten finden.

Klaus Lederer muss was riskieren, er braucht allerdings jemanden, der von Theater ein bisschen Ahnung hat. Es ist schmerzhaft, sieben Monate Intendanz und mehrere Millionen Euro hat es gekostet, um das einflussreichste Theaterschiff der Gegenwart auf Grund laufen zu lassen. Diesen Tanker wieder auf volle Fahrt zu kriegen, das dauert.

Wie haben Sie sich nach der letzten Vorstellung in der Kantine verewigt?

Na ja, die Lampen sind jetzt alle verbogen.

Verschwunden ist der Schriftzug „Ost“ vom Dach. War das Theater ostig?

Gundermann sagt was Schönes: Ich meine mit Sozialismus keine Ideologie, ich meine einfach das Gegenteil von Egoismus. Im Osten hast du kein Geld gehabt, und wenn, war’s nichts wert, weil du nichts kaufen konntest. Unser Schriftzug hieß Anfang der 90er Jahre auch: Wir sind nicht käuflich.

Und Gundermann lieferte den Soundtrack für dieses Lebensgefühl?

Damals kannte ich ihn mehr von Plakaten, er hat öfter im „Frannz“ gespielt. Wie der aussah, das Fleischerhemd, die Hosenträger, das ging gar nicht. Diesen Ostrock, vor allem den Sound, fand ich schlimm. DX7-Synthesizer, verhallte Saxofone und Schlagzeug mit viel Wumms. Manchem Ostler hat er gut durch die schwierige Zeit der Wende geholfen. Mir nicht. Ich war ja zwei Mal 14, einmal im Osten, einmal im Westen ...

... Sie meinen das Wendejahr zwischen Herbst 1989 und Herbst 1990 ...

... und in dieser Zeit war ich heiß auf Westplatten, hab mich mit Stones und Zappa eingedeckt. Aber ein Liedermacher mit dünnem Haar, nee! Meine Generation ist ja dual sozialisiert. Aus der russischen Zone direkt rein ins Vergnügen. Wie Hippies rannten wir zur Love-Parade, hörten gleichzeitig House und Hendrix.