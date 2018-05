Das ist ein bisschen wie in seiner eigenen Biografie. Es gibt eine Anekdote, die besonders häufig erzählt wird. Jene mit seinem Großvater: Als kleiner Junge habe Gerst mit seinem Opa Funksprüche zum Mond geschickt. Später hat er das relativiert, es sei nur eine, aber nicht die Schlüsselszene gewesen – eine solche habe es nämlich gar nicht gegeben. Doch sein Einspruch ging unter: die Idee, dass dieser Junge ein Leben lang geträumt hat, schließlich Geophysik studierte, immer mit der Idee im Hinterkopf, sich diese Astronautenoption offenzuhalten. Die Ausschreibung kam genau rechtzeitig, als Gerst in der Endphase seiner Doktorarbeit war.

Danach wollten alle wissen: Wie hat sich das angefühlt, als der Anruf von der Europäischen Raumfahrtorganisation Esa kam? Wie haben die Eltern reagiert, wie die Freundin, was hat er als Erstes gemacht? Aber Gerst verweigert sich diesen Fragen hartnäckig. Er trennt Privates und Berufliches, und er kann es nicht leiden, dieses Stochern in seinem Privatleben. Kürzlich tauchte ein Foto auf: Gerst mit Schultüte. Das mag ihn geärgert haben. Ansonsten gibt es nur die Bilder, die wirken, als hätte man Gerst mit dem immer gleichen begeistert-neugierigen Grinsen in verschiedene Szenen hineinmontiert: in den Raumanzug, in Nachbauten der ISS, vor Gagarin-Denkmäler und mit der Maus aus der „Sendung mit der Maus“ in der Hand, die auch diesmal wieder mit ins All fliegen darf.

Amtssprache in der Sojuskapsel ist Russisch

Doch vorher muss Gerst Vokabeln pauken. In Star City fragt eine streng dreinblickende Frau um die 50 mit sehr aufrechter Haltung und Zeigestock sein Wissen über das neue automatische Andocksystem der Sojus ab. Schüler Gerst, der mehr fläzt als sitzt, hält statt eines Heftes sein iPad vor sich.

Video 01:30 Min. So trainieren russische Astronauten fürs All

Sie diskutieren über die richtigen Begriffe für Sauerstoffkartuschen und Steuerbefehle und vor allem über die richtigen grammatikalischen Fälle, von denen das Russische sechs kennt anstatt vier wie das Deutsche. Die Sprache ist schwer, und Gerst muss auch hier für alle Eventualitäten die richtigen Worte finden, alle Notfälle im Schlaf durchdeklinieren können. Amtssprache in der Sojuskapsel ist Russisch, da gibt es keine Ausnahme – selbst wenn alle Kosmonauten und Astronauten Englisch können.

Alle Astronauten schwärmen von der ISS-Familie

Nur sehr selten lässt sich die Anstrengung erahnen, die dieses Leben mit sich bringt. Wenn Gerst in einer Interviewpause mal kurz das Kameralächeln ausknipst und mit ernstem Gesicht durchatmet; oder wenn er am Ende des Gesprächs in den trostlosen Gängen des Esa-Gebäudes in Star City verschwindet, wo er ein Zimmer hat, weit weg von Freunden und Familie.

Für einen Familienmenschen muss das hart sein. Auch wenn es da noch diese andere Familie gibt, von der alle Astronauten schwärmen: die ISS-Familie. „Ich habe sehr gute Freunde gefunden, Russen und Amerikaner“, betont Gerst bei jeder Gelegenheit. Die Astronautenszene ist klein. Abends trifft er sich mit amerikanischen Kollegen auf ein Bier oder sitzt mit den russischen Veteranen in der Sauna. Bis heute leben einige Kosmonauten der ersten Generation in Star City. „Wenn es möglich ist, dass drei Nationen im Weltraum so eng zusammenarbeiten, ist das eine Perspektive für die Menschheit.“

Manche Astronauten glauben, dass es keine Kriege mehr gebe, wenn jeder Mensch verpflichtend einmal ins All fliegen müsste.