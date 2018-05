Der größte Entertainer ist aber Jacko, der über 70-jährige Bruder des Wirts. Er hat weiße, wirre Haare und bildet mit zwei Freunden seines Alters eine Band, die schon seit Jahrzehnten in den Pubs der Umgebung auftritt. „Elvis hat in letzter Zeit keine neuen Songs mehr geschrieben“, sagt Jacko, bevor er einen Hit des King covert. Dann behauptet er: „Diesen Song habe ich vor drei Monaten geschrieben.“ Das Lied heißt „Stand by me“ und klingt verdächtig nach dem Hit von Ben E. King aus dem Jahr 1961. Danach spielt die Band schottische Traditionals, ein Kilt wird rumgereicht, und jeder Mann muss mal tanzen.

Einer der schönsten Abschnitte des gesamten Weges folgt am kommenden Tag: das Rannoch-Moor, das größte Schottlands. Die Wasserfarbe erinnert an Whisky, der Torf wird zu seiner Gewinnung genutzt, und die Berge sind karg wie anrührend. Am Abend kommen Hirsche zum Kings House Hotel und fressen Wanderern aus der Hand. Einer von ihnen, ein 83-jähriger Schotte, läuft den West Highland Way gerade zum 14. Mal, wie einer seiner Begleiter beiläufig erklärt.

In die „Boots Bar“ dürfen auch Wanderer mit Dreckstiefeln rein

Am nächsten Tag kommt der Abstecher ins Glen Coe, eines der schönsten Täler der Region, wo bereits „Skyfall“ und einige Szenen für „Harry Potter“ gedreht wurden. Bei ergiebigem Landregen ist der Wanderweg teilweise gar nicht zu erkennen. Nun heißt es gezielt auf Grasbüschel oder Heidekraut treten – oder bis zum Knöchel im Sumpf versinken. Obwohl die A82 auch durchs Glen Coe führt, ist das Tal beeindruckend. Die düsteren bis zu 1150 Meter hohen Berge links und rechts rücken eng zusammen und bilden eine Art Tor. Zur Belohnung für den Pfützenlauf geht es in die „Boots Bar“ des Pubs Clachaig Inn. Hier dürfen auch Wanderer mit Dreckstiefeln rein. Vielleicht mit ein Grund, warum eine Zeitschrift die urige Bar zu einem der drei besten Pubs in ganz Schottland gewählt hat.

Elsässer, Engländer, Schotten, Amerikaner. Alle auf diesem Weg scheinen gute Laune zu haben, nur einige Deutsche sind anders. An einem Aussichtspunkt sagt eine Frau zu ihren Mitwanderern: „Wir sind um zehn nach angekommen, jetzt ist es Viertel nach, dann brechen wir gleich auf.“ Eine andere deutsche Frauengruppe überholt von hinten. Schon von Weitem ist zu hören, dass die Wortführerin ihren Redefluss kaum unter Kontrolle hat. Doch als sie näherkommt, verstummt sie plötzlich, damit ihre Gruppe grußlos passieren kann – eine absolute Ausnahme auf dem ganzen Weg.

Auf der letzten Etappe von Kinlochleven nach Fort William geht es bei plötzlich unbarmherziger Sonne durch das praktisch baumlose Hochland. Auf der Karte waren noch Waldstücke eingezeichnet, die Realität kennt keinen Baum.

Schattiger und frischer wird es im Glen Nevis, das zu Füßen des Ben Nevis liegt. Der Berg ist mit 1344 Metern der höchste Großbritanniens. Weder von der Höhe noch von der Schönheit her kann er sich mit den Gipfeln in den Alpen messen. Er sieht eher aus wie ein großes, buckliges Tier.

Egal, wir sind in Fort William, dem Ziel des West Highland Way. Wer will, kann sich am offiziellen Endpunkt fotografieren lassen. Noch schöner ist es, die Promenade am Wasser entlang zu flanieren – ohne Wanderstiefel an den Füßen.