Die Nacht wird einsam, still wird sie nicht. Das Holz knarzt, die Heizung knackt, der Wind pfeift. Man fragt sich, welcher Horrorfilm nochmal so begann, und erinnert sich, dass es fast jeder war. Draußen ist es eisig, nach Frühling fühlt sich das nicht an. Zur Ablenkung liegen einige abgegriffene Bücher über die Region bereit. In einem Wanderführer von 1992 steht über den Rennsteig: „In der Regel trifft man Gruppen aus den alten Bundesländern, die man sofort an den deftigen Farben ihrer Rucksäcke und Anoraks erkennt, häufiger als Einheimische, die meist als Familien laufen.“ Vor dem Einschlafen gilt der letzte Gedanke Kurti und seinen sächsischen Großeltern. Sie alle trugen bunte Rucksäcke.

Der Wind, das zeigt sich am nächsten Morgen, hat den Frost auch nicht vertreiben können. Tag zwei beginnt kalt. Das beschleunigt den Schritt. Mit jeder Stunde, die vergeht, bekommt die Sonne mehr Kraft. Grashalme richten sich träge auf, als seien sie verspannt vom langen Liegen. Dort, wo der Boden schneefrei ist, geht es über einen fluffig-weichen Teppich aus Tannennadeln und Moos. Der Wind raschelt in den Ästen. Amseln zwitschern, in der Ferne klopft ein Specht. Je weiter der Winter zurückweicht, desto kräftiger duftet der Wald. Tannen, Moos, Unterholz. Es riecht nach Kräuter-Erkältungsbad.

Das Grün der Bäume wirkt beruhigend. Die Gedanken schweifen ab. Waldbaden! Das Prinzip: Wer sich erholen will, verbringt eine Weile im Wald, „badet“ in den Düften und Klängen und erholt sich dabei. Dutzende Ratgeber wurden zuletzt darüber verfasst und erklären, wie das richtig geht. Auf 160 Seiten. Für 19,80 Euro.

Alles hier heißt irgendwie Rennsteig

Am Mittag erreicht man den Bahnhof Rennsteig in Rennsteig. Das ist verwirrend, weil ja alles hier irgendwie Rennsteig heißt. Café, Ort, Wanderweg. Es fährt zwar noch ein Bummelzug, doch Motorradhelme, Radlerhosen und Wanderstiefel sind klar die Mehrheit. Im historischen Bahnhof ist die Gaststätte „Gleis 1“ untergebracht. Die Schilder sehen aus, als seien sie schon um die 100 Jahre alt, vielleicht älter. Historische Bahnhofsuhr, antiker Speisewagen. Wie eine Zeitreise. Zwei Jungs halten mit ihren Mountainbikes an. Sie bestellen zwei Bier. „So kann ein Samstag wunderbar anfangen“, prosten sie sich zu und vergleichen ihre Instagram-Profile. Zurück in der Gegenwart.

Wer wandert, wird hungrig. Also weiter nach Stützerbach, zum Waldgasthof Auerhahn. Vom Rennsteig in Rennsteig am Rennsteig ist das fußläufig erreichbar. Wer nach Tag zwei und Kilometer 20 die Füße schonen will, muss ein Taxi bestellen. Der Zwiebelrostbraten türmt sich auf dem Teller zu einem Zwiebelrostberg. Das Restaurant gibt es seit 1837. Angeblich habe Goethe hier seinen letzten Geburtstag verbracht. Walter Ulbricht wollte hier essen, kam aber unangemeldet und ausgerechnet am Ruhetag. Heute kommt kaum einer. „Nix los, bei dem Wetter sind doch alle in der Sonne“, sagt Dirk Hoffmann, der den Gasthof seit kurzem führt. Hoffmann will eine Terrasse bauen. Am Hang, Südseite. „Im Sommer werde ich Schirme brauchen, sonst wird es da zu heiß.“ Jetzt gerade wäre es perfekt.

Jacke aus, Pulli aus, T-Shirt-Wetter!

Übernachten kann man im Auerhahn nicht, um 18 Uhr ist hier Feierabend. Auf ins Hotel. Der Abend ist kurz, die Nacht länger. Tag drei wird sportlich. 22 Kilometer, noch einmal über Schneefelder. Das letzte Mal. Der Wald wird schnell lichter, es geht über Felder, die goldbraun leuchten. Der Weg kreuzt nun nervig oft die Landstraße, es geht weiter durch Ortschaften, die so blitzblank aussehen, als hätten die Einwohner kollektiven Frühjahrsputz betrieben. Jacke aus, Pulli aus, T-Shirt-Wetter! Ein Biergarten täte der Wanderung jetzt gut. Fanta und Bifi von der Tankstelle tun es auch. In den Dörfern hängen Plakate für die Landratswahl. Vor allem AfD-blau, einige „Patrioten“-braun. Die einzige trübe Aussicht an diesem Tag.

Der Schlussspurt geht nochmal durch den Wald, der warme Tag und die anstrengende Steigung treiben den Schweiß und einen selbst voran ins Ziel. Masserberg, Kurort. Mit Rollatoren und auf Krücken kommen die Patienten aus den Rehazentren, um die Nachmittagssonne und eine Zigarette auf den Parkbänken zu inhalieren. Kein freier Fleck mehr, nirgends. Jetzt bloß noch essen und sitzen. Die letzte Handlung am Abend wird sein, die Muskeln im Hotelpool zu lockern.

Der nächste Besuch eines Schwimmbeckens in diesem Jahr wird ganz sicher in einem Freibad sein.