Dieser Text soll mit einem Geständnis beginnen. Mein lieber Freund Daniel, weißt du noch, als du letzten Sonntag anriefst? Ich hatte das Telefon in der Hand, saß am Küchentisch. Da tauchte dein Name auf dem Screen auf, drunter der grüne Knopf zum Abheben, der das Unheil ankündigt. Ich erstarrte. Zehn Sekunden, 20, du warst standhaft, ich standhafter. Als dein Name vom Bildschirm verschwand, atmete ich aus. Unheil abgewehrt.

Euch Anrufern da draußen sei ein Wort entgegengebrüllt, etwas altmodisch, aber darauf steht ihr ja: unverfroren! Ihr redet von damals, als man sich fürs Telefonieren noch Zeit nahm. Wir Post-Telefonisten reden von Respekt. Was kann so wichtig sein, dass wir dafür alles stehen und liegen lassen sollen?

Gut, mal wird irgendwo ein Kind geboren, mal stirbt jemand. Diese Anrufe müssen sein. Wir haben was gegen die banalen. Gegen die „Wollte nur mal hören, komme fünf Minuten später“-Gespräche. Was ist das wichtigste Gut in dieser Achterbahnwelt? Zeit natürlich. Und ihr seid Zeiträuber!

Woher wisst ihr, dass der Angerufene nicht gerade im Café sitzt und Zeitung liest? Spazieren geht oder meditiert? Warum denkt ihr, dass ihr einfach so stören dürft? Weil ihr euch zu wichtig nehmt.

Pacta sunt servanda

Unsere Handys sind lautlos. Immer. Kein Zufall, dass man nirgends mehr Klingeltöne hört. Die 90er Jahre haben angerufen, sie wollen ein Jamba-Sparabo kaufen. Auch die Vibrationsfunktion ist unnütz. Schon fragt eine junge Dame mangels Vorstellung, wozu diese gut sein soll, in einem Forum: „Kann man das Handy als Vibrator benutzen?“

Ihr Anruffetischisten seid Fortschrittsfeinde. Elon Musk fliegt zum Mars, und bei euch brechen Anrufe ab, weil ihr kein Netz habt. Wir Besserkommunizierer sortieren unsere Nachrichten nach Dringlichkeit. Ist es ernst, schreiben wir sofort zurück. Ist es mittelernst, verschieben wir die Antwort auf die Busfahrt. Behalten uns vor, gar nicht zu antworten, wenn ihr uns mit Unwichtigem stresst.

Nun hören wir euch nach Verbindlichkeit rufen. Das geschriebene Wort zählte immer mehr als das gesprochene, das Konzept dahinter nennt sich „Vertrag“. Pacta sunt servanda, sagten die Römer, Verträge sind einzuhalten. Ankündigungen per Whatsapp auch. Steht im Nachrichtenverlauf, kann jeder nachlesen, auch Tage später. Wann treffen wir uns nochmal? Steht im Gruppenchat, stupid!

Überhaupt Gruppenchats. Wir versenden darin Links zu unserer Lieblings-Airbnb-Wohnung, und alle Miturlauber können schreiben, was sie davon halten. Oder einen erhobenen Daumen schicken. Sache erledigt, mit einem Klick. Früher brauchte es zehn Anrufe.

Ein Emoji sagt mehr als tausend Worte!

Wer telefoniert, am besten via Festnetz, LOL, denkt auch um halb zwölf ans Mittagessen und schaut die „Tagesschau“ im linearen Fernsehen. Ihr redet vom Telefonieren, als würdet ihr noch die Wählscheibe drehen. Dabei nutzt sogar Oma ein Smartphone. Und hat erkannt: Ein Emoji sagt mehr als tausend Worte! Und vor allem pfeift hinterher kein Ohr. Schon mal was von Strahlenbelastung gehört?

Die Schlimmsten, das müsst ihr zugeben, sind die Bus- und Bahntelefonierer. Sie brüllen ins Gerät, bis jeder im Abteil weiß, dass Ursula und Fridolin sich nun endgültig getrennt haben. Neulich, ehrlich wahr, hat einer im ICE-Bordrestaurant seine offene Wunde am Schienbein beschrieben. An Currywurst war nicht mehr zu denken.

Ein Vorschlag: Bevor ihr künftig eine Nummer tippt, geht kurz in euch und versucht euer Anliegen zu kategorisieren. Sind wir befreundet, und ihr wollt „mal wieder was unternehmen“? Schreibt bei Whatsapp, und wir verabreden uns. Kennen wir uns über die Arbeit? Tippt eine Mail. (Noch besser, ihr schreibt bei Slack, Mails sind von vorgestern. Wenn ihr nicht wisst, was Slack ist, googelt doch mal.) Seid ihr schreibfaul? Sprachnachricht! Steht die Apokalypse bevor und du, Elon Musk, willst uns in deinem Mars-Shuttle mitnehmen? Ruf auf jeden Fall an!

Jede Regel braucht Ausnahmen. Mama, Papa: Ihr dürft weiter stören, für euch ist immer Zeit. Und gegen ein langes Telefonat am Abend ist gar nicht so viel einzuwenden, wenn man dazu die Videofunktion einschaltet. Wir facetimen jetzt. Nice, huh?

Und schließlich Daniel, mein Freund: Du hast dich seit deinem Anruf letzten Sonntag gar nicht mehr gemeldet. Kein zweiter Versuch, keine Sprachnachricht, keine iMessage. War’s so unwichtig? Oder hast du mir ob meiner Telefonieaversion die Freundschaft gekündigt? Wäre schön, du könntest mir das noch mitteilen. Gern per Whatsapp.