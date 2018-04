Fünf Uhr morgens. „Knock, knock, wake-up call.“ Wie war die Nacht? Isaac grinst. Alle Gäste haben das tiefe Brüllen gehört, fünf Löwen meint Isaac ausgemacht zu haben. Nur gesehen hat sie niemand.

Isaac packt die Thermoskanne mit Kaffee in den Wagen. Er steckt Mückenspray in eine Umhängetasche hinter seinem Sitz, „für die Haut“, und das richtig aggressive Zeug in eine andere. Damit wird nur der offene Wagen eingesprüht. Auf der Tube steht „Doom“, Untergang. Danach fällt garantiert jede Tsetsefliege um.

Lernen, unhöflich zu sein

Isaac startet den Motor, erzählt, wie er ausgebildet wurde. 2000 erhielt er seine Lizenz als Kanu-Guide auf dem Sambesi. Musste aufpassen, den Flusspferden genügend Raum zur Flucht zu geben, das Boot im flachen Wasser manövrieren, damit die Tiere in die Tiefe abtauchen können.

Danach besuchte er eine Schule, lernte, dass Krokodile ihr Maul aufreißen, weil sie damit die Körpertemperatur regulieren - und nicht, weil sie darin Fliegen fangen, wie es die Mutter ihm erzählt hatte. Er büffelte lateinische Namen und verzweifelte an „little brown jobs“. Kleine braune Vögel, die für ihn alle ähnlich aussahen.

Seit 2008 arbeitet Isaac in den Busanga Plains. Er lernte, unhöflich zu werden. Denn Menschen in die Augen zu schauen, wenn man mit ihnen redete, kam in seiner Familie einer Provokation gleich. Er verstand, was die Ausländer mit Urlaub meinten. Ihn hatte nie der Wunsch gequält, das Meer zu sehen, er wollte in seiner Freizeit die Familie besuchen.

Und die musste begreifen, dass er kein Fleisch nach Hause mitbringen würde, weder zartes Warzenschweinsteak noch fette Flusspferdschwarte. Wildtiere waren keine Feinde mehr, die man vernichtete, sie wurden zum Lebensunterhalt der Familie.

Mit einem Range Rover seine Jungs mitnehmen

Vier Söhne und eine Tochter hat Isaac mit seiner Frau, sie leben in einer kleinen Stadt im Süden des Landes. Isaac arbeitet zwei Monate durch, dann hat er zwei Wochen frei, fliegt 90 Minuten mit dem Kleinflugzeug in die Hauptstadt Lusaka und fährt von dort drei Stunden mit dem Bus.

Er hat einen alten Range Rover gekauft, will seine Jungs einmal auf eine Safari mitnehmen und ihnen zeigen, was die Natur in Sambia alles bietet. Sie sind die Zukunft, sie müssen die Tiere schützen, wenn er nicht mehr da ist.

Die Löwen liegen heute nördlich vom Camp. Zwei Männchen, ein Weibchen. „Princess“, sagt Isaac, Merkmal: Bisswunde am linken Ohr. Und wo steckt Mister Busanga? Isaac erzählt von zwei Rudeln wie von zwei Parteien im Parlament, der Koalition zwischen den beiden, die jahrelang hielt, bis die zwei Nomaden vor ein paar Monaten kamen. Mister Busanga, der Schrecken der Ebene, hatte keine Lust mehr zu kämpfen und verschwand.

Das Paradies ist hier

Der Jeep rollt durch eine sattgrüne Ebene voller Gnus, Zebras und ein paar Flusspferden in einem Tümpel. Isaac breitet die Arme aus. „Wenn ich zu Hause bin, fehlt mir das.“ Das ist das Paradies, findet er, - und deshalb haben die Guides der Busanga-Ebene diesen Teil des Parks so genannt: Paradise.

Issac hält unter einem Feigenbaum und erkundet die Umgebung. Ist es sicher, auszusteigen? Klar, doch. Plötzlich raschelt es. Ein Leopard faucht vom Baum herunter. Die scheue Raubkatze flitzt einmal den Stamm hoch und wieder herunter. Schrecksekunde, Adrenalin, Endorphin. Was für ein Glück, ein Leopard!

„Safari ist wie Schatzsuche“, sagt Isaac. Man weiß nie, was man findet. Er guckt durch das Fernglas. Vielleicht taucht Mister Busanga eines Tages wieder auf.

REISETIPPS FÜR SAMBIA:



HINKOMMEN

Ab 600 Euro mit Air France und Kenya Airways bis Lusaka.

UNTERKOMMEN

Sambia-Rundreisen gibt es bei Abendsonne Afrika (abendsonneafrika.de). Eine Zubuchung drei Tage Vollpension im Shumba Camp inklusive Ausflüge und Zubringer kostet ab 3455 Euro pro Person.