Wie hat das alles angefangen, Isaac? Der Guide sitzt hinter dem Lenkrad, rechter Platz vorne, Sambia war schließlich mal britische Kolonie, und erzählt. Vom ältesten Bruder, der ihn mit zehn Jahren aus dem Dorf in die 500 Kilometer entfernte Stadt Kitwe holte, die zweitgrößte des Landes, und ihn auf eine richtige Schule schickte.

23 Jahre älter war der Bruder, arbeitete als Buchhalter und war geschockt, dass der junge Isaac weder seinen Namen schreiben konnte noch Englisch, die Amtssprache, verstand. „Bis dahin hatte ich noch nicht mal Schuhe“, erzählt Isaac. Er war nicht imstande, die Bibel zu lesen, wusste nicht, was ein Lichtschalter war. „Ich habe jeden Abend gebetet, dass Gott mir Englisch beibringt.“

Der Guide fährt über Holzstämme, die über einen Wasserlauf führen. Die „Oh-My-Gosh- Brücke“, haben die Guides sie getauft, weil die amerikanischen Touristen immer kurz davor ängstlich ausrufen: Oh my gosh! Jeden Morgen um halb sieben und jeden Nachmittag um halb vier fährt Isaac mit Gästen hinaus auf die Busanga-Ebene, immer im Radius von maximal 25 Kilometern. Drei Stunden, vier Stunden.

Bitte mal Reifen überprüfen

Er gibt Regeln vor: Nicht aufstehen im Auto, nicht laut schreien, nicht aus dem Wagen springen. Will eine der Damen austreten, also „Blumen pflücken“, wie er sagt, kontrolliert er kurz vorher das Gelände. Der Code für die Herren lautet: „die Reifen überprüfen“.

Isaac, schweif nicht ab! Wie kamst du nun zu den Löwen? Der kräftige Mann mit dem kahl rasierten Kopf und dem akkurat getrimmten Kinnbart lacht. „Eigentlich wollte ich Lastwagenfahrer werden.“ Als er das erste Mal Straßenteer in Kitwe roch, dachte er: Das ist der Geruch der großen weiten Welt. Wie toll müsste es sein, darauf zu fahren.

Doch dann besuchte er als Teenager einen anderen Bruder von ihm, der auf Kanusafaris mit Touristen paddelte. „Was ist Safari?“, wollte Isaac wissen. Der Ältere zeigte ihm ein Foto von seiner Arbeit. Lauter Weiße und ein Schwarzer. „Die Weißen hören auf dich?“ Ja, Bruder, die tun alles, was ich sage. Isaac konnte das nicht fassen. Weiße, das waren doch „die intelligentesten Wesen der Erde“.

Kolonialismus in den Köpfen

Er dreht sich nun kurz um, weil er weiß, wie komisch derselbe Satz 20 Jahre später klingt. Der Kolonialismus, Isaac zuckt mit den Schultern. Man bekam ihn schwer aus den Köpfen, auch wenn Sambia 1964 seine Unabhängigkeit erkämpfte.

Die Engländer hatten eine Art Apartheid in Rhodesien, wie die Kolonie damals hieß, eingeführt. Ein Klassen-System, ganz unten die Schwarzen, denen Schulbildung versagt blieb. Die „Masters“, die Weißen, beleidigten die Einheimischen als Dummköpfe. So oft, bis viele Schwarze das selbst glaubten.

Der Jeep ist nun an einer Bauminsel angekommen. Ein Löwenmännchen trottet aus der Savanne in den Schatten, legt sich wie vom Blitz gefällt hin und hechelt müde. „Das ist einer der beiden Nomaden“, sagt Isaac, fünf Meter Luftlinie entfernt. Jeder Löwe bekommt von den Guides einen Namen. „Und da kommt Grandma.“ Zu erkennen an der Verletzung ihrer rechten Flanke.

Fünf Mal Löwensex

Grandma hat etwas vor: Sie grunzt, schnurrt und stupst den Nomaden so lange an, bis er sich aufrappelt und mit ihr paart. Höchstens 20 Sekunden dauert Löwensex, zum Schluss röhrt der Nomade und fällt sofort wieder ins Koma. Isaac guckt auf seine Uhr. „In 15 Minuten geht das Spiel von vorne los.“ Es dauert 18 Minuten. Vier Mal noch paaren sich die beiden. Dann hat Isaac genug gesehen.

Das Shumba Camp, für das er arbeitet, ist berühmt für seine Löwen. Der Name leitet sich von dem Wort der Einheimischen für die Raubkatzen ab. Sechs Stelzenhäuser gruppieren sich um ein Panoramadeck mit Restaurant und Mini-Pool. Es gibt kein W-Lan, dafür Analogblick bis zum Horizont. Die Filter heißen Morgensonne, Nachmittagssonne und Abendsonne. Isaac ist froh, dass die Hitzewelle abgeklungen ist. Es sind nur noch 37 Grad. Nachts kühlt es sich auf 18 ab.