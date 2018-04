Mein Rückzugsort

Verlängerte Wochenenden verbringe ich gern auf Ibiza. Seit 25 Jahren kann ich hier entspannen und komme meiner Leidenschaft, der Musik, nach. Das DC 10 ist für mich der beste Club der Welt. Die DJs spielen unter freiem Himmel House-Musik, wer will, kann in einer Location direkt am Flughafen sogar montags und tagsüber zur Circoloco-Party gehen. Da meine Freunde ein Haus auf Ibiza haben, kann ich spontan hinfahren. Früher sind wir zuerst in die Altstadt von Ibiza-City gegangen, haben uns in den kleinen Bars in den Gassen getroffen und anschließend ein Taxi raus zum Flughafen genommen. Inzwischen gehen wir lieber vorher in ein interessantes Restaurant auf dem Land wie das Can Balafia, zehn Leute an einem Tisch, wir essen drei Stunden, trinken Wein und ziehen dann los (Sant Joan Road, etwas mehr als 14 Kilometer außerhalb von Ibiza-Stadt).

Vergnüglich. Ibiza ist Rückzugsort und Partymeile zugleich. Foto: AFP

Mein Lieblingshotel

Ich mag alte Grandhotels, weil sie den Glamour der Vergangenheit bewahren. Das Chateau Marmont ist so ein Mythos aus den 1920er Jahren, eine Oase an den Hügeln Hollywoods. Jim Morrison hat hier gelebt, John Belushi verbrachte in diesem Haus seine letzten Stunden. Das Chateau gibt mir das Gefühl, selbst in einem alten Hollywoodfilm zu sein, der mit kreativen Leuten aus der Jetzt-Zeit besetzt ist. Es ist das einzige Hotel der Erde, dem ich verzeihe, dass es furchtbar altmodische Badezimmer hat. Das Haus stammt ja aus den 1920er Jahren, damals gab es nur kleine Bäder wie in Berliner Altbauwohnungen.

Meine kulinarische Entdeckung

Das Matsuhisa in Beverly Hills ist mein absolutes Lieblingsrestaurant. Der japanische Koch Nobu Matsuhisa hat es in den 80er Jahren am La Cienega Boulevard gegründet, danach hat er mit Robert de Niro die Luxusrestaurantkette Nobu eröffnet. Ich finde das Matsuhisa toll, weil es japanische Traditionsgerichte mit amerikanischen Einflüssen verbindet.

Wenn es geht, esse ich mich zusammen mit Freunden durch die gesamte Karte, die Gerichte sind sowieso zum Teilen gedacht. Vom Thunfisch-Tataki über die Königskrabben mit Ingwer-Salsa bis hin zum japanischen Wagyu-Rind. Köstlich!