Meine größte Enttäuschung

Lange habe ich mich dagegen gewehrt, eines Abends saß ich mit Freunden zusammen bei einem Glas Wein. Der Alkohol in Kombination mit dem Frühbucherrabatt und schwupps, hatte ich eine Gay Cruise gebucht – eine schwule Kreuzfahrt. Wir waren eine Gruppe von 20 Leuten, kamen in Venedig an Bord, sind acht Tage einmal um Italien geschippert und in Rom wieder an Land gegangen. Naja, nicht mal Rom, sondern Civitavecchia, ein hässliches Containerterminal 60 Kilometer entfernt. Auf das Schiff passten 4500 Gäste, das Riesending wirkte, als hätte man die Hochhäuser an der Leipziger Straße auf einen Ponton gestellt. Die Passagiere sahen alle gleich aus, Männer, die fünf Mal die Woche ins Gym gehen, um eine Woche lang ohne T-Shirt rumzurennen.

Jeden Abend gab es Themen-Events, auf denen die ganze Zeit grausige und laute elektronische Tanzmusik lief. Man konnte sich überhaupt nicht verstehen. Es war schlimm, mit all diesen Leuten auf dem Schiff gefangen zu sein. Wir waren außerdem komplett überwacht. Auf dem Oberdeck hatten wir mehrere Suiten gebucht. Da haben wir auf dem Balkon geraucht, weil wir nicht in die dafür vorgesehene Lounge gehen wollten. Am nächsten Tag gab es deshalb Ärger mit dem Kapitän. Nie wieder!

Mein Shoppingtipp

Der beste Laden ist Maxfield in West Hollywood, direkt an der Melrose Avenue. Das Geschäft sieht wie einer der Libeskind-Würfel am Jüdischen Museum aus, ein Quader aus Sichtbeton, in den eine Glasfassade mit Schaufenstern eingezogen ist. Vor 25 Jahren begann ich nach Los Angeles zu fahren, um als Designmanager die Levi’s-Kampagnen zu begleiten.

Damals mochte ich die Stadt nicht. Es gab die Filmindustrie, Hip-Hop und Rock, interessierte mich alles nicht. Mittlerweile ist L.A. sehr einflussreich in der Mode und Kunst geworden. Tom Ford hat sein Designteam vor Ort. Die spannendsten Labels kommen inzwischen aus der Stadt, einige wie Fear of God und Faith Connection gibt es auch bei Maxfield, Saint Laurent und Gucci natürlich auch.

Meine Reise-Accessoires

In meinen kleinen Rimowa-Koffer packe ich immer die gleichen Sachen. Meine Erste-Hilfe-Tasche, einen Filzstift, falls ich eine Idee habe, meine Lesebrille, eine Sonnenbrille, ein Desinfektionsgel und Feuchttücher. Wenn ich Langstrecke fliege, ziehe ich mir ein Kapuzenshirt mit Reißverschluss an. Sobald sich die Temperatur verändert, die Klimaanlage wieder zu heiß oder zu kalt ist, kann ich den Hoodie schnell an- und ausziehen.

Protokolliert von Ulf Lippitz.

Von Michael Michalsky ist gerade das Buch „Lass uns über Style reden“ (Edel Books, 17,95 Euro) erschienen.