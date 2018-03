Nirgendwo sonst treffen atemberaubende Schönheit, grenzenlose Inspiration und Herzenswärme derart geballt aufeinander, wie in der Tourismuswerbung. Norwegen ist "powered by nature", in Kiew fängt alles an, Belize ist näher als man denkt, Antwerpen präsentiert sich als atypisch und im Oman hat Schönheit eine Adresse.

Auf unserer Weltkarte listen wir kreative und skurrile Werbesprüche auf. Nach den Malediven 2016 (the sunny side of life) und Botswana (Our pride, your destination) 2017 ist es diesmal übrigens Mecklenburg-Vorpommern das Partnerland. Der Werbespruch: MV tut gut.