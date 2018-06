Südlich von Mallorca ist ein Weißer Hai gesichtet worden - zum ersten Mal seit Jahrzehnten in dieser Region des Mittelmeers. Dies teilte das spanische Meeresforschungszentrum Alnitak auf seiner Facebook-Seite mit. „Das Tier ist rund fünf Meter lang. Wir haben es 70 Minuten lang verfolgt und auch gefilmt“, sagte der Biologe Fernando López-Mirones auf dem Forschungsschiff Töftevaag am Telefon.

Man werde an Land das gesammelte Material studieren. Dass es sich bei dem Tier nicht um einen Weißen Hai, sondern um einen in der Regel deutlich kleineren Makohai handeln könnte, schloss das Expeditionsmitglied aus.

Erste Sichtung seit 30 Jahren

Das Team war in der Nähe der Balearen-Insel Cabrera unterwegs, als es ihnen gelang, das Tier zu fotografieren und zu filmen. In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Gerüchte um mögliche Sichtungen, die nicht bestätigt wurden. Die Aufnahmen der Forschergruppe seien die erste wissenschaftliche Bestätigung für die Präsenz eines Weißen Hais in spanischen Gewässern seit mindestens 30 Jahren, schrieb Altinak auf Facebook. Die Sichtung sei am Donnerstag erfolgt.

Das mächtige Tier sei von zehn Besatzungsmitgliedern aus fünf Ländern gesehen, fotografiert und gefilmt worden. Die Expedition der 1989 gegründeten spanischen Nichtregierungsorganisation leitete der angesehene Biologe Ricardo Sagarminaga van Buiten. Die Zeitung „Diario de Mallorca“ sprach von einer „historischen Sichtung“. Cabrera ist liegt rund nur gut zehn Kilometer südlich von Mallorca. (dpa)