Gestunken hat es im Spielzeugladen von Heidi Mallmann nie, höchstens geduftet – nach Holz. Anfang April wird „Heidi’s Spielzeugladen“ sein 43-jähriges Bestehen feiern, seit 1975 verkauft Mallmann in der Kantstraße in Berlin-Charlottenburg Holzspielzeug, Puppen, Kinderbücher. Die gelernte Erzieherin ist längst im Rentenalter, ihre drei Töchter sind erwachsen, sie steht nicht mehr jeden Tag im Laden. An ihren Grundsätzen hat sie aber festgehalten. „Nachhaltig, vererbbar“ müsse ein Spielzeug sein, sagt Heidi Mallmann, „es darf nicht kaputtgehen. Man muss es liebhaben können.“ Einen Grund, Trends nachzulaufen oder andere Läden zu kopieren, hatte sie nie.

Wenn ihnen langweilig wird, beschießen sie sich gegenseitig

100 Quadratmeter misst „Heidi’s Spielzeugladen“, an diesem Donnerstagnachmittag sind nur Mallmann und ihre Verkäuferin Irene im Geschäft. Die Ladeninhaberin hat aber gelernt, nicht nervös zu werden, wenn die Kundschaft auf sich warten lässt. Sie kann sich auf die Treue ihrer Stammkunden verlassen. Und auf Touristen aus Australien oder Japan, die mit dem Reiseführer in der Hand gezielt Puppen oder Holzbaukästen kaufen, auch gerne in größeren Mengen.

Wenn es Heidi Mallmann und Irene doch einmal langweilig wird, beschießen sich die beiden grauhaarigen Damen mit den Saugnapfpfeilen einer Spielzeugarmbrust, auch die natürlich aus Holz.

Sie bedient eine Nische, in der sie seit 40 Jahren gut leben kann

„Vorgestern war eine Frau hier, deren Tochter hatte eine Puppe geschenkt gekriegt“, erzählt Mallmann. „Die Frau hat gesagt: Die Puppe stinkt nach Vanille und hupt und knattert und rollt mit den Augen, auch nachts.“ Sie habe der Mutter dann eine andere Puppe verkauft, selbstverständlich ohne jeden Effekt. „Man muss mit den Puppen spielen, ihnen Namen geben“, sagt Heidi Mallmann bestimmt. „Wenn alle Funktionen schon vorgegeben sind – fantasieloser geht es ja gar nicht.“

Mit ihrer Liebe zu Spielwaren, die von Generation zu Generation weitergegeben werden, bedient Heidi Mallmann eine Nische. Und das so beharrlich, überzeugt und geschickt, dass sie in dieser Nische seit mehr als 40 Jahren gut leben kann.

Ein Paar betritt den Laden, fragt nach einem Wasserkessel für eine Puppenküche. Die Verkäuferin führt sie zu einem Regal und zu einem blank polierten Kesselchen. Die Kunden staunen – erst über die schöne Ware, dann über den Preis, knapp 20 Euro sind ihnen dann doch zu viel. Sie verlassen den Laden, vorher bleiben sie aber noch bewundernd vor den klassischen Puppen und Teddys stehen.

"Wer spielt denn noch mit Holz?"

„Es gibt Kunden, die hier zum ersten Mal reinkommen und den Laden als Museum betrachten“, sagt Mallmann. Andere erschrecken regelrecht, wenn sie nach ihren Wünschen gefragt werden, „manche sind gar nicht mehr gewöhnt, beraten zu werden.“ Und manchmal belauscht Heidi Mallmann durchs Schaufenster Eltern, die ihr Geschäft schon von draußen ablehnen. „,Nein, da gehen wir nicht rein‘, sagen die dann zu ihren Kindern“, erzählt sie. „,Wer spielt denn noch mit Holz?‘“

Wer all jene Dinge sucht, die Heidi Mallmann ablehnt, wird in der Filiale von Toys’R’Us in der Mall of Berlin fündig. Im zweiten Stock des Einkaufszentrums nahe dem Potsdamer Platz sind die Regale zum Bersten gefüllt. Große Schilder werben für Rabatte und Kreditangebote, in vielen Regalen stehen Bildschirme, die neue Produkte mit kurzen Filmen anpreisen. Barbie reiht sich an Barbie, Dinosaurier an Dinosaurier, Superheld an Superheld. Eine Babypuppe im Regal macht ein Niesgeräusch und führt ruckelig ein Taschentuch zur Nase, laut Packung sind drei AAA-Batterien bereits enthalten.

In dem riesigen Geschäft sind Kunden meist ziemlich allein

In der Baby-Abteilung steht ein junges Paar etwas ratlos zwischen den Kinderwagen, die schwangere Frau schiebt nacheinander mehrere Modelle hin und her. Nach einer halben Stunde kommt eine Verkäuferin dazu, das Beratungsgespräch wird schnell wieder unterbrochen: Das Telefon an der Gürteltasche der Verkäuferin klingelt, sie geht ran. „Ja? Okay, bin gleich da!“ Sie fragt kurz, ob sie den werdenden Eltern noch helfen könne, dann rennt sie im Laufschritt davon in Richtung Lager. Eine weitere Angestellte räumt Lego-Boxen in ein Regal, bis auf eine Kassiererin sind die Kunden in dem riesigen Geschäft ansonsten allein.

Frage an der Kasse: Entschuldigung, wo findet man denn Squeeze Balls bei Ihnen? Die Verkäuferin zieht ratlos die Augenbrauen hoch. „Wie heißen die? Was soll das sein?“

"Du spürst, wie kuschelig das Kuscheltier ist"

Im „Spielvogel“ ist der große Ansturm um kurz vor 18 Uhr abgeebbt. Martin Elschenbroich bereitet sich auf den Feierabend vor, er wird sich mit Freunden treffen, um neue Brettspiele auszuprobieren. Vorher zeigt er einer Mutter noch den Inhalt einer „Geburtstagskiste“. Das Konzept: Ein Kind stellt sich vor seiner Geburtstagsfeier im Laden eine Auswahl an Spielzeug zusammen, die Gäste können daraus Geschenke aussuchen – und dann natürlich auch kaufen. Martin Elschenbroich ist immer wieder fasziniert davon, wie Kinder reagieren, wenn sie in seinem Laden eine ganze Kiste mit ihren Wünschen füllen dürfen. „Wenn die zehn, zwanzig Sachen aussuchen können – da fallen die in ein Loch“, sagt er. „Wenn man alles haben kann, wird es uninteressant.“

In dieser Hinsicht sei sein Geschäft dem Internet überlegen. „Du hast das Spielzeug eben nicht auf dem Smartphone und wischst es weg“, sagt er. „Sondern du nimmst es in die Hand und spürst es. Du weißt, wie kuschelig das Kuscheltier ist, auch wenn du es nicht mitnehmen darfst.“ Vielleicht, sagt Martin Elschenbroich, sei gerade das Nichtbekommen, das Wünschen und Wiederkommen, der besondere Zauber eines Spielwarenladens.