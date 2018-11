Bei einem Angriff auf Gäste eines Lokals in Kalifornien hat es zwölf Tote gegeben. Dies sagte der Sheriff von Ventura County, Geoff Dean. Unter den Toten sei auch der mutmaßliche Schütze sowie ein Polizeibeamter, teilte der Sheriff am Tatort mit. Außerdem seien mehr als ein Dutzend Menschen bei der Schießerei verletzt worden.

Video 00:20 Min. Mann erschießt zwölf Menschen in Disko-Bar in Kalifornien

Der getötete Polizeibeamte sei ein 29-jähriger "Sheriff Sergeant" namens Ron Helus gewesen, so Sheriff Dean weiter. Er sei zusammen mit einem Kollegen als erster am Tatort gewesen, "und starb als Held, als er in das Gebäude ging, um Leben zu retten". Er sei angeschossen worden und später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Der Täter sei im Inneren des Lokals tot aufgefunden wurden, sagte Sheriff Dean, ebenso wie eine Handfeuerwaffe. Allerdings sei unklar, ob der Mann sich die tödliche Schusswunde selbst zugefügt hat oder ob sie aus einer anderen Waffe stammt.

US-Präsident Donald Trump lobte die Rettungskräfte nach den tödlichen Schüssen. Er sei über die Einzelheiten des Vorfalls informiert worden, schrieb Trump am Donnerstag bei Twitter. Der Täter sei tot, genau wie der erste Polizist, der die Bar betreten habe. „Die Polizei hat großen Mut gezeigt“, schrieb Trump. „Möge Gott die Opfer und ihre Familien segnen. Dank an die Rettungskräfte.“

In dem Lokal fand gerade eine Party für College-Studenten statt

Der Vorfall ereignete sich späten Mittwochabend (Ortszeit) um etwa 23.20 Uhr in der „Borderline Bar & Grill“ in der Stadt Thousand Oaks. In dem beliebten Country-Lokal fand zu dieser Zeit eine Veranstaltung für College-Studenten statt. Nach Angaben von Zeugen tanzten einige der Besucher gerade den bei Country-Fans beliebten Formationstanz "Line-Dance", als der Täter das Feuer eröffnete.

Ein Zeuge sagte ABC zufolge, ein Schütze habe auf einen Wachmann geschossen und Rauchbomben geworfen. Dann habe er das Feuer auf die anderen Menschen in dem Lokal eröffnet. „Er hat einfach weiter geschossen“, sagte der Zeuge. Der Schütze habe demnach ausgesehen, als komme er aus dem Nahen Osten. Der Zeuge beschrieb ihn als dunkel gekleidet, mit Bart und dunkler Kopfbedeckung. Ein anderer Zeuge sagte, er habe die Kassiererin mit einer Handfeuerwaffe erschossen.

Mehr zum Thema Kanada Tote und Verletzte durch Schüsse in Toronto - Schütze tot

Die "Los Angeles Times" meldete unter Berufung auf die Polizei, es seien mehr als 30 Schüsse abgefeuert worden. Ein Zeuge sagte der Zeitung, ein Angreifer sei gegen 23.20 Uhr in die Bar gerannt und habe mit einer schwarzen Pistole um sich geschossen. "Er hat viel geschossen, mindestens 30-mal. Ich konnte immer noch Schüsse hören, nachdem alle draußen waren", sagte der Zeuge. (mit dpa, AFP)