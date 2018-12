Der Flugbetrieb am Londoner Flughafen Gatwick ist trotz einer bestätigten Drohnensichtung am Freitagabend wieder aufgenommen worden. Das teilte eine Flughafensprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor war der Betrieb kurzzeitig eingestellt worden. Erst am Freitagmorgen war an dem Flughafen ein eingeschränkter Betrieb wieder aufgenommen worden, nachdem der Airport wegen dutzender Drohnen-Sichtungen fast 36 Stunden geschlossen war. (dpa/AFP)