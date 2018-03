Bei einem Flugzeugunglück auf dem Flughafen der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu sind am Montag mindestens 39 Menschen ums Leben gekommen. 31 Leichen seien in den Trümmern gefunden worden und acht Schwerverletzte im Krankenhaus gestorben, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Maschine mit 67 Menschen an Bord kam aus Bangladesch. Sie war beim Landeanflug abgestürzt und hat Feuer gefangen. Rettungsteams sind im Einsatz, um den Brand zu löschen und die Passagiere zu bergen.

Unklar war zunächst, ob weitere Menschen das Unglück überlebt haben. Das Wrack der Maschine brannte nach dem Absturz. "Wir versuchen das Feuer unter Kontrolle zu bringen", sagte ein Flughafensprecher. Die Maschine flog im Auftrag der US-Bangla Airlines. Der Flughafen wurde komplett geschlossen. (Reuters, AFP, dpa)