Die Polizei hat in Hannover eine 53 Jahre alte Frau und ihren 27-jährigen Sohn in der Nacht zum Mittwoch tot in einer Wohnung gefunden. Laut einem NDR-Bericht gehen die Beamten davon aus, dass ein Kampfhund der Rasse Staffordshire-Terrier die beiden Personen getötet hat.

Demnach habe die Schwester zunächst versucht, den 27-Jährigen telefonisch zu erreichen. Als dies nicht gelang, fuhr sie zur der Wohnung und sah durch das Fenster ihren blutüberströmten Bruder. Anschließend rief sie die Polizei und warnte vor dem Kampfhund.

Wie der NDR unter Berufung auf Behördenangaben weiter berichtet, brach die ebenfalls alarmierte Feuerwehr die Tür zur Wohnung auf und fing den Hund mit einer Schlinge ein. Dabei fanden die Beamten auch die Mutter.

Nach ersten Erkenntnissen eines Rechtsmediziners wurden offenbar beide von dem Hund getötet. Eine Obduktion solle nun klären, ob das Tier tatsächlich für den Tod der beiden Menschen verantwortlich ist. Der Hund befinde sich mittlerweile im Tierheim und werde vermutlich eingeschläfert. (Tsp, AFP)