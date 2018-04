Ein sieben Monate alter Junge aus dem südhessischen Bad König ist nach einem Biss des Familienhundes gestorben. Das Tier biss das Baby am Montag in der Wohnung aus zunächst ungeklärter Ursache in den Kopf, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Der Hund, nach ersten Ermittlungen ein Mischling mit Anteilen eines Kampfhundes, wurde in ein Tierheim gebracht. Dort sei er als aggressiv beschrieben worden, berichtete eine Polizeisprecherin.

Der Vater hatte laut der Mitteilung sofort die Rettungskräfte verständigt, die den kleinen Jungen in eine Klinik brachten. Zunächst war der Zustand des Säuglings stabil, am späten Abend starb er jedoch. Die Eltern des Kindes stünden unter Schock. Die Polizei sicherte am Vormittag Spuren vor Ort.

Mehr zum Thema Unglück in Hannover Mutter und Sohn offenbar von eigenem Kampfhund totgebissen

Erst vergangene Woche wurden in Hannover eine Mutter und ihr Sohn vom eigenen Kampfhund getötet. Danach entbrannte eine Debatte über strengere Kontrollen für Hundebesitzer. Außerdem steht seither auch das Veterinäramt in Hannover in der Kritik. (dpa)