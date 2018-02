Berlin - Eine Platzierung in den Top Ten, nichts weniger soll der deutsche Teilnehmer beim Eurovision Song Contest (ESC) am 12. Mai in Lissabon erreichen. Nach drei Jahren, in denen die deutschen ESC- Finalisten nicht über einen vorletzten Platz hinauskamen, setzt die ARD als nationaler Organisator nun auf einen „radikalen Neuanfang“, wie es Unterhaltungschef Thomas Schreiber formulierte. Um den besten Kandidaten zu finden und mit dem aussichtsreichsten Song nach Portugal zu schicken, wurde der Vorentscheid komplett umgekrempelt, inklusive generalstabsmäßiger Planung, externer Hilfe, aber eben auch ohne Stefan Raab.

Die ARD setzt diesmal auf absolute Professionalität und insgesamt drei Jurys. Ihre Voten fließen zu je einem Drittel in den Vorentscheid ein. Neben den TV-Zuschauern gibt es eine Jury mit ausgewählten ESC-Fans. Für diese sogenannte Eurovisions-Jury wurden zunächst 100 000 Personen angesprochen. Über ein Fragebogensystem wurden am Ende 100 Jurymitglieder ausgewählt, deren Musikgeschmack den Vorlieben in möglichst vielen anderen ESC-Teilnehmerländern entsprechen soll. Hinzu kommt eine internationale Expertenjury, die aus 20 europäischen Musikern und Künstlern besteht, die alle schon einmal in einer ESC-Jury gesessen haben. Zur Entwicklung der Fragebögen und der mathematischen Analysen, mit deren Hilfe zunächst die Jurys bestückt und danach die Kandidaten und Songs ausgewählt wurden, wurde eigens eine Unternehmensberatung beauftragt. Nie zuvor sei man so analytisch an einen Vorentscheid gegangen, sagte Schreiber.

Drei Kandidaten waren zuvor bei "The Voice" erfolgreich

Das große Ziel: bereits beim Vorentscheid den europäischen Publikumsgeschmack punktgenau zu treffen, um in Lissabon das schlechte Abschneiden der Vorjahre vergessen zu machen. Drei der sechs Kandidaten waren vor der Teilnahme an „Unser Lied für Lissabon“ bereits bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ erfolgreich. So wie die 25-jährige in Berlin geborene Ivy Quainoo, die in der ersten „Voice“-Staffel siegte, oder der damals Drittplatzierte Michael Schulte aus Eckernförde. Natia Todua, die als Au-pair aus Georgien nach Deutschland kam, ist mit 21 Jahren die aktuelle „Voice“-Gewinnerin. Die drei konkurrieren mit dem Singer-Songwriter Xavier Darcy, dem Komponisten und Produzenten Ryk Jurthe aus Hannover und der auf Bayerisch singenden Volksmusikband voXXclub um das ESC-Ticket. Der Vorentscheid wird Linda Zervakis und Elton moderiert und von Peter Urban kommentiert. Kurt Sagatz

„Unser Lied für Lissabon“, ARD, Donnerstag, 20.15 Uhr