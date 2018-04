Mindestens sechs Menschen sind in dieser Woche durch Blitzschläge in Nepal ums Leben gekommen. Die Todesfälle ereigneten sich in den ländlichen Gebieten des südasiatischen Landes, wie das Innenministerium am Donnerstag mitteilte. Die meisten Opfer seien vom Blitz getroffen worden, als sie im Freien arbeiteten, hieß es.

Mehr als 100 Menschen sterben jährlich an Blitzschlägen in Nepal

Unter den Toten sind demnach auch zwei Jungen im Alter von neun und zwölf Jahren. Im April und Juni wird das Land vor der Monsunregenzeit von Blitzen heimgesucht. Dabei sterben jedes Jahr mehr als 100 Menschen. (dpa)