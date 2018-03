An einer Hochschule im US-Bundesstaat Michigan sind am Freitag Schüsse gefallen. Lokale Medien berichteten unter Berufung auf die Polizei von zwei Menschen, die tödlich verletzt worden seien. Die Zeitung „Free Press“ aus Detroit und der Sender Fox beriefen sich auf die Michigan State Police. Eine offizielle Stellungnahme der Polizei oder Angaben zu Hintergründen gab es zunächst nicht.

Die Schüsse fielen den Berichten zufolge im vierten Stock eines Wohnheims der Universität. Der Schütze sei nach der Tat auf der Flucht gewesen. Die Central Michigan University wurde geschlossen, zahlreiche Polizei- und Rettungsfahrzeuge fuhren zu den Gebäuden der Uni in Mount Pleasant. Der Ort liegt zweieinhalb Autostunden nordöstlich von Detroit. (dpa)





