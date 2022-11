Wenn aus Marktwirtschaft Machtwirtschaft wird Die Macht der Monopole

Krise ist, wenn fast alle verlieren und wenige gewinnen. Wer nach Gemeinsamkeiten der drei großen Weltkrisen dieser Zeit sucht, wird diese finden: Egal ob die Folgen von Russlands Krieg gegen die Ukraine, der Inflation oder der Energieknappheit in Deutschland und Teilen Europas – die demokratische Öffentlichkeit verliert an ihnen; wenige Konzerne gewinnen.

Da ist etwa Gazprom, das trotz scharfer Sanktionen und Zutrittseinschränkungen zu fast allen lukrativen Märkten Europas im ersten Halbjahr einen Rekordgewinn von 42 Milliarden Euro verbucht. Da sind Exxon, Chevron, Total, Shell und BP. Während der Westen unter Energiearmut stöhnt, verdienten die Big Five des Ölgeschäfts allein im zweiten Quartal 62 Milliarden Dollar, „mehr als Gott“, wie US-Präsident Joe Biden fluchte.

Je konzentrierter ein Oligopol ist, desto leichter fällt es, Preise zu erhöhen Hermann Simon, Bonner Unternehmensberater

Da wären auch die deutschen Energiekonzerne. Während Verbraucher unter einer auch von den Energiepreisen getriebenen Inflation von bis zu zehn Prozent leiden, erwartet RWE einen Gewinn von bis zu 5,5 Milliarden statt bisher geplanten vier Milliarden Euro.

Selbst das Lieferkettendrama der Weltwirtschaft kennt Gewinner: Bei den Reedern stieg der Preis für einen Container von früher unter 2000 auf 12.000 Dollar. Allein Maersk verdoppelte im ersten Halbjahr 2022 den Gewinn auf 15 Milliarden Euro. Alle diese Konzerne bewegen sich in Märkten, in denen wenige Anbieter gigantische Volumina kontrollieren. Anders gesagt: Sie verfügen über „Pricing-Power“.

Wie kommt es zu dieser Ungleichheit?

Wo Wettbewerb fehlt, zahlt der Kunde. „Je konzentrierter ein Oligopol ist, desto leichter fällt es, Preise zu erhöhen“, erklärt der Bonner Unternehmensberater Hermann Simon. In der Inflation werde Pricing- Power zur wichtigsten Voraussetzung für Erfolg. Daraus resultierende „Übergewinne“ kommen beim Verbraucher als rapide steigende Lebenshaltungskosten an, das Ergebnis einer ökonomischen Zeitenwende, die vor ziemlich genau vier Jahrzehnten begann.

Ökonomen verändern selten die Welt, aber damals ist dies geschehen. Da schworen führende Wirtschaftswissenschaftler der University of Chicago dem Kampf gegen Monopole ab. Sie hielten Größe von Konzernen nicht länger per se für „unamerikanisch“, lehnten strikte Wettbewerbskontrolle ab und forderten, Märkte sich weitgehend selbst zu überlassen. Dies wurde zur wirtschaftspolitischen Leitschnur des frisch gewählten US-Präsidenten Ronald Reagan und seiner Nachfolger.

Sie trug in den USA zu einer immer größeren Wirtschaftskonzentration bei – und zu machtvollen, an der Börse hoch gehandelten Superstarfirmen. Insbesondere auf den Feldern Technologie, Finanzen und Energie breiten sich US-Giganten weltweit aus und stoßen auf riesige Staatskonzerne autoritärer Staaten wie Russland und China. Der Systemwettbewerb zwischen Demokratie und Autokratie – der neue kalte Krieg der Wirtschaft – wird mit Monopolen und großen Oligopolen ausgetragen, mehr oder weniger offen durch Regierungen unterstützt.

Kein Staat, keine Branche, keine Wirtschaftsgemeinschaft kann sich diesem Trend entziehen. Globalisierung, Digitalisierung und der Vormarsch der Kapitalindustrie führten dazu, dass sich immer mehr Macht in den Händen immer weniger Konzernherren vereinigt – was Demokratie und Wohlstand gefährdet.

Welche Folgen hat das?

Die Folgen sind fatal. Sie führen zu höheren Preisen, weniger Innovationsfähigkeit und zum Übermaß politischer Macht. Herausgefordert ist somit die deutsche Soziale Marktwirtschaft, wie sie nach 1945 als Reaktion auf die untergegangene Monopolwirtschaft der Nazis von Ökonomen wie Alfred Müller-Armack, Walter Eucken und Ludwig Erhard ersonnen wurde: als lebendiger, vollkommener Wettbewerb mit einem Staat, der über eine aktive Anti-Kartell-Arbeit die Regeln setzt.

Vollkommenen Wettbewerb habe es in der Praxis selten gegeben, sagt Wirtschaftsweise Monika Schnitzer, Professorin in München. Das Entscheidende sei, „dass man Wettbewerb hat, weil Wettbewerb Freiheit bedeutet“.

Zuletzt hat die Wirtschaft aber manisch auf immer mehr Fusionen und Übernahmen gesetzt, begünstigt durch Niedrigzinsen. Der Freiburger Wirtschaftsprofessor Lars Feld

sagt: „Nur Wettbewerb auf den Märkten und dessen Sicherstellung durch das Wettbewerbsrecht und die Wettbewerbspolitik beschränken ein solches Verhalten.“ Greift diese Einsicht nicht, ist der Weg klar: Dann wird die Marktwirtschaft zur Machtwirtschaft.

Welche Rolle spielt die Digitalindustrie?

Wen immer man zum Thema „Monopol“ befragt, dem fallen sofort fünf Digitalgiganten aus Amerika ein: Google (Mutterkonzern: Alphabet), Amazon, Facebook (Mutterkonzern: Meta), Apple und Microsoft. Das Quintett ist als „Gafam“ in die Debatte um Macht und Übermacht gut eingeführt. Diese „Big Five“ sind so etwas wie allgegenwärtige Lebensbegleiter im Alltag vieler Menschen. Und so groß und mächtig wie Staaten.

Kein Wunder, dass man in Brüssel beschloss, eine EU-Außenvertretung just im Silicon Valley zu etablieren. Es handele sich um „machtvolle Akteure, die einen so großen Einfluss auf die Gesellschaft haben, wie es in der Vergangenheit selten der Fall war“, hält ein internes Papier des Europäischen Auswärtigen Dienst fest. Zusammen setzte „Gafam“ 2021 rund 1,4 Billionen Dollar um und machte 300 Milliarden Dollar Gewinn.

Rendite: mehr als 20 Prozent. Zu Silvester war man knapp neun Billionen wert – eine Rekordgröße, die infolge der Zinswende und der geopolitischen Eruptionen 2022 wieder sank. Aber die strukturelle Macht über öffentliche Plätze in privater Hand blieb.

Diese Kontrolleure des digitalen Lebens machen sich höchstens noch selbst Konkurrenz: bei der Onlinewerbung, beim Aufbau einer virtuellen Welt im „Metaverse“ oder im Cloud-Geschäft, wo Marktführer Amazon zusammen mit Alphabet und Microsoft in den USA auf 80 Prozent Marktanteil kommt.

Jürgen Kühling, Chef der deutschen Monopolkommission, hält die US-Internetgrößen inzwischen für Monopole, vor denen uns unsere Großeltern immer gewarnt haben: „Big Tech ist ein systemisches Risiko.“ Wer immer den „Big Five“ gefährlich oder auch nur nützlich erschien, wurde aufgekauft.

Dadurch erweist sich das Narrativ vom Innovationsparadies Silicon Valley als Mär.

Die Monopolmacht von Google und Co. ist erdrückend. Sie droht sich – mit der Digitalisierung – auf viele Märkte auszudehnen. Es begann mit den Medien, wo die klassischen Anbieter Werbeumsätze abgeben mussten und Streamingdienste abziehen. Betroffen sind auch Gesundheitsdienste, der Automarkt, Versicherungen, Banken und die öffentliche Verwaltung, wo sich etwa Microsoft anschickt, den Bundesbehörden viel Arbeit abzunehmen. Die Zukunft der Daten gehört denen, die damit als Monopolist umgehen können.

Wieso ist der Finanzmarkt so mächtig?

In der Finanzwelt war John Bogle (1929 bis 2019) zeitlebens eine geachtete Persönlichkeit. Auf den Gründer des einflussreichen Vermögensverwalters Vanguard geht die Idee der passiven Investmentfonds zurück. Sie investieren nicht in einzelne Aktien, sondern in ganze Aktienindizes. Solche an der Börse gehandelten Exchange-traded Funds sind inzwischen bei Anlegern äußerst populär – und haben den Vermögensverwaltern als institutionelle Investoren eine einzigartige Macht bei Aktiengesellschaften gegeben – ein Monopol durch die Hintertür.

Kurz vor seinem Tod warnte Bogle vor den neuen Verhältnissen. Es gebe ein Risiko, dass „eine Handvoll riesiger institutioneller Investoren eines Tages über die Stimmrechte die Kontrolle über praktisch jede amerikanische Aktiengesellschaft ausüben“. Schon heute kontrollieren Assetmanagement- Riesen wie Vanguard, State Street und Marktführer Blackrock in den USA durchweg 20 Prozent der Aktien börsennotierter Firmen. Der ETF-Marktanteil der „Big Three“ liegt in den USA bei 80 Prozent.

Es scheint sich um eine Art heimlichen Sozialismus der Finanzingenieure im vorgeblichen Dienst der Altersversorgung zu handeln, schließlich haben über Blackrock und Co. viele Pensionskassen ihr Geld für die Rentenbezüge ihrer Mitglieder angelegt. Diese Zwänge treiben eine einzigartige „Finanzialisierung“ an: Einem Weltfinanzvermögen von 424,5 Billionen Dollar stand 2021 eine Realwirtschaft, also die Produktion von Gütern und Dienstleitungen, in Höhe von nur 96,3 Billionen gegenüber.

Die Macht der institutionellen Investoren wird so immer größer, auch in Europa. So ist Blackrock mit Gründer Larry Fink bei jedem zweiten Dax-Konzern als größter oder zweitgrößter Aktionär mit im Boot. Mehr als zehn Prozent der Aktien des Dax entfallen auf die Amerikaner. So viel Macht ist besonders gefragt, wenn es zu Fusionen zweier Großkonzerne wie Vonovia und Deutsche Wohnen kommt. Hier saß Blackrock auf jeder Seite als Großaktionär.

2021 verwaltete Blackrock ein Vermögen von zehn Billionen Dollar (heute 8,5 Billionen). Nur die Volkswirtschaften der USA (rund 23 Billionen) und China (16,9 Billionen) waren größer.

Die Firma besitzt auch Immobilien, ist als Geldverleiher aktiv und berät Regierungen und Notenbanken. Von einer „problematischen Machtzusammenballung“ spricht Gerhard Schick, langjähriger finanzpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag sowie Gründer der Bürgerbewegung „Finanzwende“: „Wenn es um die Tech-Giganten dieser Welt geht, darf man Blackrock nicht weglassen. Es handelt sich um dieselbe datenbasierte Marktdominanz.“

Die Macht Finks ist so groß, dass sogar Chinas Regierung ihn während des Wirtschaftskriegs mit den USA unter Donald Trump wiederholt um Rat fragte. In den Schwellenländerfonds von Blackrock spielen die chinesischen Digitalgiganten Baidu, Alibaba und Tencent eine ebenso große Rolle wie etwa der Staatskonzern Petro China.

Im westlichen Finanzkapitalismus bewirkt der Blackrock-Kapitalismus eine Art Monopolismus des Monopolismus. Er verstärkt Konzentrationstendenzen, weil große Investoren ihre Milliarden lieber in Firmen mit viel Marktanteil und Pricing-Power investieren.

Warum sind Rohstoffe so bedeutend?

Warum Monopole schädlich sind, hat die Welt gerade am Beispiel vom Gazprom gelernt, der größten Erdgasförderfirma. Am Beispiel dieses Staatskonzerns, der im heimatlichen Russland längst einst regierungskritische Medien besitzt und Anlagen für Kunststofffabriken herstellt, der vor allem aber als Einziger ein gigantisches Pipelinenetz nutzen darf, um Erdgas zu transportieren – bis zum Beginn von Wladimir Putins Angriffskrieg auf die Ukraine vorwiegend nach Deutschland.

In der Spitze stammten allein 40 Prozent der deutschen Gasimporte von Gazprom. Auch beim Erdöl hatte Russland über seinen Staatskonzern Rosneft eine starke Lieferantenstellung.

Monopole, wenn sie denn erst einmal bestehen, werden ausgenutzt. Seit Kriegsbeginn spielt Staatspräsident Putin über Gazprom Katz und Maus mit dem „Kunden“ Deutschland. Exponentiell steigende Gaspreise und Lieferprobleme setzen der Bundesregierung und der deutschen Wirtschaft zu. Und am Ende helfen gegen diese Staatsmonopole nur Verstaatlichungen durch den Bund, wie man sowohl bei der Deutschlandtochter von Gazprom, beim Gasversorger Uniper als auch der Ölraffinerie in Schwedt sieht.

Dabei warnt jedes betriebswirtschaftliche Lehrbuch, sich bloß nicht von wenigen oder sogar nur einem Lieferanten abhängig zu machen. Für den russischen Präsidenten Putin wiederum war die eigene Rohstoffmacht eine willkommene Waffe im geoökonomischen Kampf um eine neue Weltordnung.

Dabei fällt auf, dass die Abhängigkeit der westlichen Wirtschaft von chinesischen Rohstoffmonopolen noch wesentlich größer ist. Wo Putin sein Machtspiel über fossile Rohstoffe aufzog, könnte Peking etwas Ähnliches über mineralische Rohstoffe inszenieren. Sie spielen in der Ökonomie der Zukunft (Klimaschutz, Digitales) eine große Rolle. China ist bei 22 von 53 dieser Rohstoffe das weltweit größte Bergbauland und findet sich sei bei etlichen weiteren Rohstoffen unter den Top drei.

Wohin die Reise führt, offenbarte Chinas Ex-Ministerpräsident Wen Jiabao 2010: „Anfang der 1980er-Jahre haben wir die Seltenen Erden noch zum Preis von Salz verkauft. Doch eigentlich verdienen sie den Preis von Gold. Wir fangen gerade erst an, unsere selbstverständlichen Interessen zu wahren.“ Monopole dienen einer solchen Politik am besten. Derzeit erleben wir eine Art „Lieferantenaufstand“, der bisherige Resultate der Globalisierung korrigiert. Das bedroht das Geschäftsmodell Deutschland. Es lebte davon, überallhin auf der Welt Maschinen, Anlagen und Autos zu exportieren und das Schmutzgeschäft der Rohstoffe anderen zu überlassen. „Wir werden in den kommenden Jahrzehnten viel mehr Streit um Rohstoffe haben“, prophezeit Wirtschaftsprofessor Feld.

Ist die Soziale Marktwirtschaft zu retten?

Helfen kann nur die schnelle Reduzierung bestehender Lieferabhängigkeiten und Diversifizierung: Länder wie Deutschland, Frankreich, Japan oder die USA müssen neue Lieferanten gewinnen und internationale Abkommen schließen.

In der Praxis gehe es nicht nur um ökonomische Größen wie Preis, Kosten oder Marktanteil, sagt der Düsseldorfer Wirtschaftsprofessor Jens Südekum: „Es kommt dann der politische Faktor dazu, die Macht. Wenn Firmen zu groß und zu mächtig werden, setzen sie die ganzen Mechanismen des Lobbyismus ein. Dann stellt sich die Frage nach der politischen Kontrolle. Es geht also um nichts weniger als einen Neustart des Kapitalismus und ein Ende verfestigter Märkte.

Eine große Rolle müssen dabei Start-ups spielen, die am Ende nicht bei irgendeinem Tech-Konzern oder in Börsenspielen landen, sondern den innovativen Mittelstand von morgen bilden. Diversität sorgt auf Sicht für stabilere Verhältnisse als Monokulturen. Die beste Gegenwehr gegen Monopole kommt aus dem Markt selbst, von einer „echten Marktdemokratie“ mit Familienunternehmern, dem Gegenmodell zu anonymem Börsenkapital.

Darauf weist auch Bernhard Simon hin, Gesellschafter und Aufsichtsratschef des Logistikunternehmens Dachser aus Kempten: „Die Frage ist nur, ob die Politik noch versteht, was den deutschen Familienkapitalismus so wertvoll macht. Das ist ein Schatz, der für den Erhalt des gesellschaftlichen Zusammenhalts enorm wichtig ist.“

Der Text erschien zuerst im Handelsblatt und basiert auf dem Buch „Das Monopol im 21. Jahrhundert – Wie private Unternehmen und staatliche Konzerne unseren Wohlstand zerstören“ von Handelsblatt-Autor Hans-Jürgen Jacobs.

