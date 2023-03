Zwischen Abschottung und Weltuntergang Wer sind die Zeugen Jehovas?

Die Zeugen Jehovas sind seit 2006 in Deutschland eine anerkannte Religionsgemeinschaft. Neben ihrem Glauben an den „allmächtigen Gott und Schöpfer“ Jehova sind sie vor allem dafür bekannt, dass ihre Mitglieder sich von der Welt abschotten und häufig das gesamte soziale Leben innerhalb der Gemeinschaft stattfindet. Aus diesem Grunde erfährt die Welt nicht viel aus ihrem Gemeindeleben.

Das Bild, das die Öffentlichkeit sich von der Gemeinschaft machen kann, ist deshalb sehr lückenhaft: Einerseits erkennt jeder die meist sehr konservativ-korrekt gekleideten Menschen im Stadtbild, die mit ihren rollbaren Trolleys und ihrer Zeitschrift „Wachtturm“ versuchen, Gläubige zu werben.

Mitglieder der Zeugen Jehovas Nach Angaben der Religionsgemeinschaft gab es im Jahr 2022 weltweit 8.699.048 Zeugen Jehovas, davon 145.552 Neugetaufte in 239 Ländern, das war ein Anstieg um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Deutschland gehört mit seinen knapp 200.000 Mitgliedern zu den größten Gemeinschaften Europas, 2209 Menschen ließen sich 2022 neu taufen. Nur in Italien ist die Organisation noch deutlich größer. Nur, wer jeden Monat im Predigtdienst aktiv ist, das heißt, mit anderen über den Glauben spricht, wird als Zeuge Jehovas gezählt.

Andererseits gibt es ausführliche Berichte und Bücher von Aussteigern – die davon schreiben, wie schwierig es ist, wieder in der Welt Fuß zu fassen, wenn erst einmal fast das gesamte Umfeld nur noch aus Mitgliedern der Gemeinschaft bestanden hat.

Sie berichten von Druck, Isolation und Strukturen, in denen man sich etwa im Falle von sexuellem Missbrauch nur sehr schwer Hilfe von außerhalb holen kann.

Die Entscheidung, auszusteigen, fällt vielen auch deshalb so schwer, weil sie einen totalen Kontaktabbruch zur Gemeinschaft, zur Familie und Freunden, zur Folge hat. Mitgliedern ist es verboten, zu Aussteigern Kontakt zu halten. Auch der Attentäter von Hamburg soll ein ehemaliges Mitglied gewesen sein.

Ein Gottesdienst der Zeugen Jehovas Hamburg. In dem Gebäude, das auf diesem Archivbild zu sehen ist, fand jetzt der Amoklauf statt. © Breuel-Bild/CNTV

Die weltweit gut acht Millionen Mitglieder haben keinen Sex vor der Ehe, gehen nicht wählen und feiern ihre Geburtstage nicht. Viel Zeit verwenden sie auf das Bibelstudium, zusätzlich sind sie als so genannte „Verkünder“ oft missionarisch tätig. Ehepartner finden sie häufig untereinander.

Die Zeugen Jehovas erwarten, dass das Ende der Welt nahe ist – sie aber in dem Fall zu den Geretteten gehören werden.

Mehrmals schon wurden konkrete Daten für den Weltuntergang genannt, die sich aber bislang nicht bewahrheitet haben. Obwohl sie sich auf die Bibel stützen, verwenden sie nicht das Kreuz als Symbol.

Im Zusammenhang mit den religiösen Überzeugungen der Zeugen Jehovas kommt es immer wieder zu oft kurios anmutenden Gerichtsentscheidungen – Blitzlichter, die kurzzeitig für die Öffentlichkeit die besondere Strenge des Glaubensgefüges ausleuchten. Wie etwa das Elternpaar, das in mehreren Instanzen den verpflichtenden Klassenausflug zum Kinderfilm „Krabat“ von Ottfried Preußler verhindern wollte, weil darin schwarze Magie vorkäme.

Tragisch sind dagegen die Fälle an, in denen der Tod auch von Kindern in Kauf genommen wird, weil die Zeugen Jehovas Bluttransfusionen aus religiösen Gründen ablehnen: 2008 hatte in Gießen eine schwangere Frau eine Blutspende abgelehnt und war gestorben. 2013 entschied ein australisches Gericht, dass ein 17-jähriger, minderjähriger und krebskranker Zeuge Jehovas gegen seinen Willen Bluttransfusionen bekommen solle – allerdings nur bis zu seinem 18. Geburtstag, dann könne er als Volljähriger selbst entscheiden.

Die Methoden, mit denen die sogenannten „Verkünder“ um Mitglieder werben, werden zum Teil als aufdringlich empfunden. Denn dazu gehören auch unangekündigte Hausbesuche, bei denen sehr persönliche Fragen zur Lebenssituation und den religiösen Ansichten gestellt werden.

Das EuGH in Luxemburg urteilte 2018, dass für diese personenbezogenen Daten, auch für gesammelte handschriftliche Notizen, die sich die Gemeinschaft danach macht, die Regeln des Datenschutzes in der EU gelten. Ohne Einwilligung dürfen sie nicht gespeichert werden.

