Wetter Gewitter trüben Badespaß in Freibädern

Aufziehende Schauer und Gewitter über Berlin haben am Donnerstag in den Freibädern den Badespaß getrübt. In den Sommerbädern Neukölln und am Insulaner wurden die Gäste vorsorglich vorübergehend aus den Becken gebeten, wie eine Sprecherin der Berliner Bäder-Betriebe auf Anfrage mitteilte. Im Bad in Neukölln wurden für kurze Zeit keine neuen Gäste ins Bad gelassen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte für Donnerstag schwül-heißes Wetter mit bis zu 31 Grad und starken Gewittern vorausgesagt, die ab dem Mittag aufziehen sollten.

