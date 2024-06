Wettervorhersage Wind und Gewitter am Dienstag in Berlin und Brandenburg

Auf einen windigen Dienstag müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte, sind vor allem zwischen Prignitz und Oder Gewitter zu erwarten. Besonders in Gewitternähe sind Sturmböen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde möglich. Die Temperaturen klettern auf maximal 19 Grad. Dazu kann es den ganzen Tag über immer wieder regnen. Zum Abend hin soll der Wind langsam nachlassen.

In der Nacht auf Mittwoch bleibt es dann trocken und nur leicht bewölkt. Bei Tiefsttemperaturen von sechs Grad weht ein schwacher Wind.

