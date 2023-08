Wie umgehen mit der AfD? Der rechte Rand und das Nähe- und Distanzproblem

Am Cafétisch hat der alte Bekannte eine Idee. „Stellt euch vor, es würden Hunderttausende subversiv in die AfD eintreten, Leute, die eigentlich anders wählen.“ Der Gedanke freut ihn: „Als U-Boote könnten sie jede Versammlung lahmlegen, jeden Parteitag!“ „Naja“, wirft ein anderer am Tisch ein, „ich fürchte eher, die AfDler unterwandern die Bundeswehr.“