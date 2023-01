Wieder mehr Hochzeiten 2022 haben 869 Paare geheiratet

In Potsdam haben im vergangenen Jahr 869 Paare geheiratet. Damit gab es einen leichten Anstieg der Hochzeiten im Vergleich zum Vorjahr mit 865 Trauungen. Im Jahr 2020 ließen sich noch 978 Paare in der Landeshauptstadt trauen. 2019 waren es 1106 Trauungen, 2018 sogar 1138 Hochzeiten. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

An neun Orten kann in Potsdam geheiratet werden. Der beliebteste Raum für Eheschließungen war 2022 das Standesamt im Potsdamer Rathaus. Im sogenannten Präsidentenflügel haben im vergangenen Jahr 615 Paare geheiratet. Beliebtester Hochzeitsort außerhalb des Rathauses war die Alte Neuendorfer Angerkirche in Babelsberg: 98 Paare wurden dort standesamtlich getraut. Platz 3 der beliebtesten Hochzeitsorte in Potsdam war das Belvedere mit dem Maurischen Kabinett auf dem Pfingstberg. Dort gab es 77 Hochzeiten. Weitere populäre Orte sind das Krongut Bornstedt (35 Trauungen), das Schloss Kartzow (24), die Biosphäre Potsdam (8), die Neuen Kammern im Park Sanssouci (6), das Schloss Lindstedt (3) sowie das Urania-Planetarium (3).

Insgesamt haben im Vorjahr 310 Paare in Potsdam geheiratet, die ihren Wohnsitz außerhalb der Landeshauptstadt haben. Eine verbindliche Anmeldung der Eheschließung kann beim Standesamt frühestens sechs Monate vor dem Termin erfolgen. Angemeldet werden muss die Trauung immer beim Standesamt des Wohnsitzes. (kdg)

