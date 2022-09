„Wir kriegen die Preise in Griff“ Gaspreisdeckel kommt noch lange nicht

Betriebe, Beschäftigte und Konsumenten müssen sich in Geduld üben und weiter die hohen Energiepreise zahlen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bekräftigte am Donnerstag nach der zweiten Sitzung der konzertierten Aktion, „die Bundesregierung lässt niemand mit der Last allein“. Doch wie der von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) angekündigte Schutzschirm für den Mittelstand aussieht, ist ebenso offen wie die Umverteilung der so genannten Zufallsgewinne auf dem Strommarkt von den Konzernen zu den Verbrauchern.

Russwurm und Vassiliadis leiten Kommission

Da darf man gespannt sein, denn in den kommenden Monaten wird eine Inflationsrate von zehn Prozent erwartet. Die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi äußerte sich nach dem Treffen gemeinsam mit Scholz und Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Man habe zur Kenntnis genommen, dass „Hilfen und Schutzschirme für die Wirtschaft noch in der Planung sind“, sagte Fahimi und forderte eine zweite Energiepreispauschale von 500 Euro, nachdem die Regierung im Rahmen ihrer Hilfspakete 300 Euro beschlossen hat.

„Wir brauchen ein höheres Tempo“, meinte die Gewerkschafterin mit Blick auf die Entlastungspakete, die unbedingt noch in diesem Jahr bei den Menschen angekommen müssten. Alles in allem sehe man „Handlungsbedarf für die gesamte Wirtschaft“, damit das Land „ohne größere Blessuren in das nächste Frühjahr“ kommt.

Wir freuen uns über die Zusage des Bundeskanzler, dass es weitere Entlastungen geben wird. Rainer Dulger, Arbeitgeberpräsident

Arbeitgeberpräsident Dulger freute sich „über die Zusage des Bundeskanzlers, dass es weitere Entlastungen geben wird“. Dulger, Scholz und Fahimi nahmen Stellung zu der Sonderzahlung von 3000 Euro, die von der Regierung im Rahmen des dritten Entlastungspakets angekündigt worden war. Er habe das Angebot gemacht diesen Betrag, der zusätzlich zum Arbeitseinkommen vom Arbeitgeber gezahlt werden könne, von Steuern und Abgaben zu befreien, sagte Scholz. „Manche Unternehmen werden das nicht vom ersten Tag und nicht in voller Höhe zahlen können“, meinte Dulger dazu. Die Zahlung sei aus seiner Sicht ein „freiwilliges, flexibles Instrument“, über das die Arbeitgeber entscheiden.

Verdi will für die 3000 Euro streiken

In den vergangenen Tagen hatte es zahlreiche Vorbereitungstreffen der so genannten Sherpas gegeben. „Beide Seiten wurden vom Kanzleramt ins Gebet genommen“, hieß es zu den weit auseinander liegenden Vorstellungen. Dabei waren sich Arbeitgeber und Gewerkschaften zumindest in der Einschätzung einig, dass die Politik handeln muss, um die Energiepreise zu drücken.

In einigen Regionen sind die Energiekosten höher als die Kaltmieter. Axel Gedaschko, Präsident der Wohnungswirtschaft

„Deutschland braucht unverzüglich einen Gaspreisdeckel, um hunderttausende Mieterinnen und Mieter sowie zahlreiche sozial orientierte Wohnungsunternehmen vor dem Ruin zu retten“, forderte der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft am Donnerstag. In einigen Regionen müssten Mieterhaushalte mit geringen Einkommen bereits mehr für Energie als für die Kaltmiete zahlen. „Das ist eine soziale Katastrophe und gesellschaftlicher Sprengstoff“, meinte Axel Gedaschko, Präsident des Verbandes, der rund 3000 Unternehmen mit sechs Millionen Wohnungen und 13 Millionen Mieter vertritt. Wenn kein Gaspreisdeckel komme, müssten die Haushalte 2022 im Schnitt zwischen 1360 Euro im günstigsten Fall und bis zu 3800 Euro in der Spitze mehr für Energie ausgeben als 2021.

„Es ist fünf nach zwölf“, sagte Gedaschko, doch die Politik „verstrickt sich in immer komplizierteren und hochbürokratischen Einzelregelungen, die am Ende in der Praxis nicht umsetzbar sind“. Die bisherigen Krisenpakete seien „kleinteilige, bürokratische Pflaster, um die Auswirkungen der Energiepreisexplosionen abzumildern“. Der Gaspreisdeckel sei die einzige wirksame Lösung, da Preissteigerungen so erst gar nicht bei den Menschen ankommen. Mindestens bis Ende Oktober wird sich Gedaschko gedulden müssen.

