Beim Mobilfunk-Betreiber Vodafone ist es zu gravierenden Netzproblemen gekommen. Es sei überregional „zu massiven Einschränkungen bei der Nutzung der mobilen Daten und Telefonie 2G/3G/4G“ gekommen, hieß es auf einer Webseite des Düsseldorfer Unternehmens am Montagnachmittag.

Aktuell könnten mehr als 100.000 Kunden das Netz nicht oder nicht in der gewohnten Qualität nutzen, teilte ein Vodafone-Sprecher mit. Technikexperten arbeiteten mit Hochdruck an der Ursachenanalyse und der Entstörung.

Eine andere Webseite, das Portal „allestörungen.de“, registrierte rund 120.000 Störungsmeldungen von Nutzern, Tendenz steigend. Die Meldungen kamen aus nahezu allen Regionen und Großstädten Deutschlands, von Berlin über Frankfurt am Main, Leipzig, München, Stuttgart oder Köln bis zum Vodafone-Firmensitz Düsseldorf.

In Teilen des Landkreises Prignitz in Brandenburg sind die Notrufnummern 110 und 112 nicht erreichbar. Die Leitstelle der Feuerwehr in Potsdam gab daher eine Warnung für die Bevölkerung heraus. (Tsp/dpa)