Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai wegen der Folgen der Corona-Krise im Vergleich zum April noch einmal um 169 000 auf 2,813 Millionen Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,3 Punkte auf 6,1 Prozent, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Nürnberg mit. Im Vergleich zum Mai 2019 ging die Arbeitslosigkeit damit um 577 000 Personen nach oben.

Eine gute Nachricht: Die Arbeitslosigkeit ging weniger stark nach oben als im Vormonat. Damals waren mehr als 300 000 Menschen wegen der Corona-Krise in die Arbeitslosigkeit gegangen. Normalerweise erlebt der Arbeitsmarkt in dieser Zeit im Jahr allerdings einen Frühjahrsaufschwung. Davon kann gerade keine Rede sein.

Scheele: „Arbeitsmarkt ist wegen der Corona-Pandemie stark unter Druck"

Wie viele Menschen sich in Kurzarbeit befinden? Im Mai wurde von den Unternehmen für weitere 1,06 Millionen Menschen Kurzarbeit angezeigt, teilte die Arbeitsagentur weiter mit. Diese kommen zu den bereits zuvor getätigten Anzeigen für 10,66 Millionen Menschen hinzu. Die Zahl der tatsächlichen Kurzarbeiter liegt erfahrungsgemäß deutlich darunter, weil Unternehmen die Anzeigen zum Teil vorsorglich vornehmen. Allerdings nahmen nach Hochrechnungen der Bundesagentur allein im März - dem Monat, als der Lockdown begann - 2,02 Millionen Menschen Kurzarbeit in Anspruch. Dies ist der höchste jemals gemessene Wert in Deutschland. Der bisherige Rekord stammt aus dem Mai 2009, als in der damaligen Finanzkrise 1,44 Millionen Menschen Kurzarbeit in Anspruch genommen hatten.

„Der Arbeitsmarkt ist wegen der Corona-Pandemie stark unter Druck“, resümierte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Detlef Scheele. Im Interview mit dem Tagesspiegel sagte er vor einer Woche: "Unsere Forscher vom IAB gehen von 520 000 Arbeitslosen mehr im Jahresschnitt aus - und in den nächsten Monaten werden wir wahrscheinlich auch die Drei-Millionen-Marke überschreiten." Er gehe aber davon aus, dass sich der Arbeitsmarkt mittelfristig wieder erholt und es zu einem ähnlichen Beschäftigungsstand komme wie vor der Krise.

Betriebe halten sich mit neuen Jobs und Ausbildungsstellen sehr zurück

Was die Behörde noch beobachtet: Die Nachfrage nach neuen Arbeitskräften ist massiv zurückgegangen. Im Mai waren 584 000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 208 000 weniger als vor einem Jahr. Die Stellenneumeldungen hätten sich nach dem starken Einbruch im April aber etwas gefangen. Auch mit Auszubildenden zögern die Betriebe, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht. Bislang wurden 463.000 betriebliche Ausbildungsstellen gemeldet, 46.000 weniger als vor einem Jahr. Auffällig zurückgegangen sind Stellen in Gastronomie- und Hotellerieberufen, im Friseurhandwerk, in Maschinenbau- und Betriebstechnik, in der Elektrotechnik, in kaufmännischen Berufen, in Informatikberufen, im Lebensmittelverkauf und im Berufskraftverkehr. Gleichzeitig waren im Mai noch 250.000 Ausbildungsstellen unbesetzt.

Wolfgang Strengmann-Kuhn, Grünen Sprecher für Arbeitsmarktpolitik meinte zu den aktuellen Zahlen: Neben kurzfristigen Maßnahmen in der Coronakrise dürften zukünftige Herausforderungen wie die Digitalisierung, der demografischer Wandel und die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft nicht vergessen werden. "Wir fordern deshalb: Kurzarbeitende und Arbeitslose, die sich in der Krise weiterbilden, sollen einen Weiterbildungsbonus von 200 Euro zusätzlich zum Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld I oder Arbeitslosengeld II erhalten", sagte Stengmann-Kuhn. (mit dpa)