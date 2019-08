Das Paket geht auf dem Weg verloren, ein wichtiger Brief kommt nicht an. Beschwerden über die Postzustellung haben sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das Bundeswirtschaftsministerium will nun gegen die offensichtlichen Mängel beim Brief- und Paketversand ankämpfen. Eine Reform des Postgesetzes soll die Rechte der Verbraucher in Problemfällen stärken. Dazu hat das Ministerium am Donnerstag ein Papier mit Eckpunkten vorgelegt.

So will das Ministerium unter anderem prüfen, wie die Rechte von Onlinekunden gestärkt werden können. Ein häufiges Problem im Versandhandel: Weil der Onlinehändler das Paket verschickt, ist dieser auch der offizielle Vertragspartner des Paketdienstleisters. Den Ärger bei Mängeln hat meist jedoch der Endkunde. Die Folge sind unklare Zuständigkeiten und Beschwerdemöglichkeiten der Verbraucher. Hier will das Ministerium vor allem mehr Transparenz über den Leistungsumfang und Erreichbarkeiten schaffen.

Sollten sich Dienstleister und Kunde im Schadensfall nicht einigen, könnten Paketfirmen außerdem zu einem Schlichtungsverfahren verpflichtet werden. Zwar gibt es die Möglichkeit zu einem solchen Verfahren bei der Bundesnetzagentur bereits heute, die Teilnahme daran ist für Unternehmen jedoch freiwillig. Und eine Reihe von Paketdienstleistern machen da bislang nicht mit. Verbraucher können eine Schlichtung online bei der Bundesnetzagentur beantragen.

Außerdem will das Wirtschaftsministerium die Versorgung mit Postdienstleistungen langfristig sicherstellen, vor allem auf dem Land. Dazu soll die Bundesnetzagentur mehr Kontrollbefugnisse und Sanktionsmöglichkeiten bekommen. "Die Bundesnetzagentur soll künftig als starke Verbraucherschutzbehörde im Postbereich agieren können", sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU).

Als sogenannter Universaldienstleister ist die Deutsche Post per Verordnung dazu verpflichtet, bestimmte Leistungen flächendeckend anzubieten. Demnach müssen Verbraucher die nächste Postfiliale oder den nächsten Postkasten innerhalb einer vorgeschriebenen Entfernung erreichen können. Bei erheblichen Verstößen könnte künftig Bußgelder verhängen dürfen.

Das Ministerium prüft auch, ob die Post künftig noch an sechs Tagen in der Woche Briefe zustellen muss. Das EU-Recht verlangt eine Zustellung nur an fünf Tagen. Bis Ende des Jahres will das Wirtschaftsministerium einen Referentenentwurf zu den geplanten Änderungen vorlegen, die Gesetzesänderung könnte dann zum Herbst kommenden Jahres in Kraft treten.