Kampf gegen den Zucker: Eine Zuckersteuer hält Klöckner aber für den falschen Weg. Foto: imago/Future Image

Was meinen Sie?



Ein Beispiel: Die Zuckersteuer. Ich halte nichts von solchen isolierten plakativen Einzelschritten. Damit lösen wir nämlich nicht das Problem der Fehlernährung. Wir brauchen eine Reduktionsstrategie und die Minimierung der Gesamtkalorienzahl, und der individuelle Lebensstil spielt auch eine Rolle. Wenn wir nämlich einen gesunden Lebensstil fördern wollen, greifen die einfachen, regulatorischen Antworten zu kurz. Wir brauchen eine Gesamtstrategie. Was habe ich denn davon, wenn ein Lebensmittel mit „weniger Zucker“ beworben wird, dafür aber viel Fett und Salz enthält, um den Geschmack zu stabilisieren?



Das steht ja auch im Koalitionsvertrag. Ist das Ihre drängendste Aufgabe?



Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die ich angehen werde. Lebensmittelkennzeichnung, Ernährungsbildung, Digitaler Wandel in der Landwirtschaft, Tierwohllabel und Bienenschutzprogramm.



Das staatliche Tierwohllabel sollte es eigentlich schon längst geben. Jetzt führen Aldi und Lidl eigene Labels ein. Wie finden Sie das?



Ich finde es gut, dass Tierwohl inzwischen ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, und es ist gut, dass Handelsketten erkannt haben, dass sich Waren, die unter höheren Standards produziert wurden, sich bezahlt machen. Mit einem staatlichen Tierwohllabel möchte ich den Verbrauchern eine verlässliche Orientierung geben.

Kann Gesundes auch lecker sein? Ernährungsbildung fängt schon in der Kita an. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Aber die Teilnahme ist freiwillig.



Wie beim Bio-Siegel auch, aber wer mit macht, muss sich an verbindliche Kriterien halten. Denn es wäre Verbraucherveräppelung, wenn jemand ein Label nur dafür bekäme, dass er den gesetzlichen Standard einhält. Wer beim staatlichen Tierwohllabel mitmacht, muss höhere Anforderungen erfüllen. Er kann dafür auch mehr Geld verlangen. Da kommt es dann auf uns Verbraucher an: Wir entscheiden bei unserem Einkauf im Supermarkt, was auf Dauer produziert und angeboten wird. Und was uns mehr Tierwohl auch wert ist.