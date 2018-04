Von wegen Ehrenamt. Was halten Sie von dem Vorschlag von Michael Müller, für gemeinnützige Tätigkeiten ein solidarisches Grundeinkommen zu schaffen?



Aber, es gibt doch schon ein solidarisches Grundeinkommen in Deutschland. Das ist der Mindeststandard, den unser Sozialsystem allen Menschen, die es brauchen, zur Verfügung stellt.



Sie sprechen von Hartz IV?



Ja. Die Grundsicherung stellt sicher, dass jeder Anspruch auf eine Wohnung hat und am Leben teilhaben kann. Es ist wichtig, dass es eine solche Grundsicherung gibt. Jeder Mensch kann in die Situation kommen, in der er eine helfende Hand braucht. Grundsätzlich hat jeder Talente und Fähigkeiten, es gibt niemanden, der nichts kann. Die gilt es zu wecken genauso wie den Ehrgeiz, etwas aus eigener Kraft zu schaffen.



Sie sind seit Mitte März im Amt. Welche Lobbyisten waren schon bei Ihnen?



Gespräche mit Berufs- und Interessensgruppen gehören zum demokratischen Willensbildungsprozess – ohne sich aber vereinnahmen und einseitig informieren zu lassen. Ich ärgere mich allerdings über das Gut-Böse-Schema, das viele im Kopf haben. Landwirtschaftsverbände werden gerne platt als Lobbyisten abgetan – natürlich vertreten sie Interessen der Bauern, aber das ist legitim. Und es gibt andererseits Interessensgruppen, die aus ihren Aktionen mit Massenmails ein Geschäftsmodell gemacht haben. Bei manchen Kampagnen bekommen wir an einem Tag 20.000 gleichlautende E-Mails, die mit einem Klick auf der Kampagnen-Homepage generiert werden. Rufe ich den ein oder anderen Absender dann direkt an, kommt es nicht selten vor, dass die Person gar nicht richtig wusste, was sie da unterzeichnet oder weggeschickt hat. Ich lasse mich durch die Qualität von Argumenten überzeugen, aber nicht durch die Quantität von vorgefertigten Massenschreiben unter Druck setzen. Landwirtschaft und Ernährung sind Kampfthemen geworden. Das hat leider auch zu einem Verlust der Debattenkultur geführt.