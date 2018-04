Sie sind im Nebenberuf stellvertretende CDU-Vorsitzende. Die CDU ist dabei, sich ein Grundsatzprogramm zu geben. Wo sollten die Neuerungen liegen?



Das ist ein offener Prozess, mit dem wir gerade beginnen. Da kann ich natürlich jetzt nicht sagen, was am Ende rauskommen soll. Wichtig ist aber, dass wir auf die sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingehen. Die Gesellschaften verändern sich, die Parteien müssen das auch tun, sonst haben sie für die Bürger keine Relevanz mehr. Dabei müssen wir uns über einige wesentliche Punkte klar werden: Was bedeuten zum Beispiel Landwirtschaft, Umwelt und Schöpfung heute? Wie bringe ich Ökologie und Ökonomie zusammen? Die CDU ist die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Jetzt geht es um eine nachhaltige, digitale und soziale Marktwirtschaft.



Eine Jamaika-Koalition mit den Grünen und der FDP hätte Ihnen gut gefallen, nicht wahr?



Jamaika hätte die Chance eröffnet, größere gesellschaftliche Gruppen miteinander zu versöhnen. Aber ich schaue nicht zurück, sondern nach vorne und möchte, dass die Große Koalition ein Erfolg für das Land und die Bürger wird.



Konservative in der CDU wollen die Wehrpflicht wieder einführen. Wie realistisch ist so etwas?



Wenn es heißt, „wir müssen wieder konservativer werden“, so ist das keine Forderung, sondern eine Gemütsbeschreibung. Je nachdem, wie ich konservativ beschreibe, kann ich gegen oder für etwas sein, je nachdem, ob ich konservativ als wert- oder strukturkonservativ verstehe.



Und was heißt das für Sie?



Konservativ heißt für mich zum Beispiel Bewahrung der Schöpfung und Verantwortung für die kommende Generation. Ich sehe mich persönlich als liberale Wertkonservative. Zurück zur Wehrpflicht: Die Idee der Verankerung in der Gesellschaft, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen, das ist ein bewahrenswerter Ansatz. Es ist aber nicht per se konservativ, für die Wehrpflicht zu sein. Sie war damals eine notwendige Reaktion auf die politischen und gesellschaftlichen Umstände. Heute, rund 60 Jahre später, müssen wir schauen, ob die Antworten von damals noch die richtigen auf die heutigen Umstände sind. Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen gibt es auch in anderen Strukturen als in der Wehrpflicht.