Wenn Ihnen die Nährwertampel zu simpel ist, wie wollen Sie Verbraucher dann verständlich darüber informieren, was im Essen steckt?



Wir müssen die Ernährungsbildung in der Kita und in der Schule ausbauen. Viele kochen gar nicht mehr selbst, greifen auch zuhause zum Fertiggericht. Selbst bei Tafeln – ich helfe ab und zu bei einer aus – bleiben zum Beispiel die Pastinaken oder Blumenkohl liegen. Warum? Weil viele nicht mehr wissen, wie man sie verarbeitet. Das ist weniger eine Frage des Geldes, als der Ernährungsbildung.

Kann Gesundes auch lecker sein? Ernährungsbildung fängt schon in der Kita an. Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Ihr Vorgänger, Christian Schmidt, hat viel Geld in die Ernährungsbildung gesteckt. Hat das nichts gebracht?



Wer weiß, wo wir heute stehen würden, wenn er das nicht gemacht hätte. Wir müssen die Programme und ihre Finanzierung aber jetzt verstetigen, und wir müssen dabei viel stärker die digitalen Möglichkeiten nutzen. Ich sehe mein Ministerium als Referenzministerium - für die Vernetzung von Digitalisierung und heutiger Lebenswelt.



Bekommen wir bald die Staatsernährungs-App, die mir sagt, was mein Essen taugt?



Nein, bloß nicht. Ich will keine Ernährungspolizei und auch keinen Nanny-Staat. Aber wer fundierte Informationen sucht, dem stellen wir sie verlässlich zur Verfügung.



Und wenn die Leute das Falsche essen?



Der Staat ist für die Rahmenbedingungen zuständig. Erstens: Alles, was auf den Markt kommt, muss gesundheitlich unbedenklich sein. Zweitens: Die Angaben auf der Packung müssen wahr, klar und verständlich sein. Und drittens: Wir brauchen mehr Ernährungswissen. Aber der Bürger ist und bleibt frei in der Wahl seines Essens, und das ist auch gut so.