Ein Geburtstagsgeschenk gibt es nicht, vom Feiern lassen sich Deutsche Börse-Chef Theodor Weimer, etliche Vorstände und Vertreter der Frankfurter Finanzgemeinde trotzdem nicht abhalten. Manfred Zaß, der den Namen des Geburtstagskindes kreierte, läutet am Montag um neun Uhr zur Feier des Tages die Börsenglocke und startet damit den Handel im Börsensaal. Der Deutsche Aktienindex Dax ist jetzt 30 Jahre alt. Doch an seinem Geburtstag setzt das wichtigste deutsche Börsenbarometer seine seit Tagen anhaltende Talfahrt fort. Der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Handelsstreit mit seinen Nachbarn, mit China und Europa hinterlässt seine Spuren ebenso wie das heftige Gerangel in der Bundesregierung um das Thema Asyl und das drohende Scheitern der Koalition. Seit Jahresanfang hat der Dax gut fünf Prozent verloren, seit dem Rekordhoch am 23. Januar von fast 13 600 Zählern sogar fast zehn Prozent. Zugelegt hat er seit seiner ersten Berechnung am 1. Juli 1988 trotzdem – bei damals 1163 Punkten um im Durchschnitt mehr als acht Prozent pro Jahr.

"Der Dax ist eine Institution"

Das war aber kein regelmäßiger Anstieg. In manchen Jahren verlor er gewaltig, bevor es wieder aufwärts ging. Mancher Anleger erinnert sich noch gut, als der Dax Anfang 2000 bis 2003 von über 8000 Punkten auf unter 3000 fiel. Wer damals tief einstieg, konnte seinen Einsatz vervielfachen. „Der Dax ist eine Institution – Investoren vertrauen ihm, Medien blicken auf ihn“, sagt Weimer vor der großen Dax-Tafel. „Er ist eine Fieberkurve der deutschen Wirtschaft.“ Von einem Leuchtturm für das deutsche Börsenwesen weit über die Grenzen Deutschlands hinaus spricht Zaß, zu Gründungszeiten Aufsichtsrat der Frankfurter Wertpapierbörse.

Mehr zum Thema 30 Jahre Deutscher Aktienindex Der Dax - eine Erfolgsgeschichte für Anleger

Die Aktien der 30 wichtigsten deutschen Unternehmen formen den Dax. In wechselnder Besetzung. Es könnten auch mehr sein, deutet Weimer am Montag an, bevor er die große Geburtstagstorte anschneidet. „Von der Größenordnung der deutschen Wirtschaft her wäre es durchaus gerechtfertigt, dass man mal darüber nachdenkt, den Dax auch etwas breiter aufzustellen.“ Konkrete Pläne gebe es freilich nicht, sagt der Börsenchef auch. Nicht ausgeschlossen aber, dass der Dax seinen 50. Geburtstag mit 50 Werten feiert.