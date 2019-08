Im März hat die Investmentfirma P&R für einige ihrer Gesellschaften Insolvenz angemeldet. Der Finanzdienstleister bot Privatleuten Direktinvestments in Container an, kein Geschäft, das sonderlich riskant klingt – die in Aussicht gestellten Renditen waren auch eher niedrig. Doch seither müssen 54000 Anleger bangen, ihr Geld jedenfalls zum Teil zu verlieren. Wie es im März hieß, hatte die Firma wesentlich weniger Container in ihrem Bestand als an die Anleger verkauft wurden – statt 1,6 Millionen waren es nur 618000. Die auf den ersten Blick relativ solide Sache entpuppte sich als Schneeballsystem, bei dem immer mehr Geld eingesammelt wurde, mit dem die Firma Ausschüttungsansprüche bediente, die über die Anlagen gar nicht erwirtschaftet waren. Solche Fälle will die Bundesregierung künftig nach Möglichkeit verhindern – auf dem grauen Kapitalmarkt, der weniger reguliert und kontrolliert wird, sollen die Zügel angezogen werden. Es ist nicht der erste Vorstoß.

"Mehr Transparenz"

Das Bundesfinanzministerium und das Justiz- und Verbrauchschutzministerium haben dazu am Donnerstag acht Maßnahmen vorgestellt. Finanz-Staatssekretär Jörg Kukies sprach von „bedauernswerten Fällen“, die eine Reaktion erforderlich machten. Justiz-Staatssekretär Gerd Billen versprach „bessere Information“ und „mehr Transparenz“.

Speziell auf den Fall der Containerfirma P&R geht zurück, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) erweiterte Kontrollrechte bekommen wird. Künftig darf sie von Unternehmen schon Auskünfte und Unterlagen verlangen, die „zur Klärung im Vorfeld“ einer Sonderprüfung dienen. Damit hat sie ein Mittel an der Hand, schon auf Vermutungen zu reagieren, dass bei einer Anlagefirma möglicherweise nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Auch eine bessere Kontrolle der Mittelverwendung soll solche Fälle eindämmen. Emittenten von Direktinvestments werden verpflichtet, „einen geeigneten unabhängigen Dritten“ – das können Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer sein – mit dieser Kontrolle zu beauftragen. Das Ergebnis muss veröffentlicht werden. Damit soll sichergestellt werden, ob grundsätzlich genügend Sachgüter hinter einem Anlageprodukt stehen, um die versprochenen Zahlungen auch erfüllen zu können.

Verbot von unklaren Konstrukten

Ein weiterer Punkt: „Blindpool-Konstruktionen sollen verboten waren. Darunter versteht man Anlageprodukte, bei denen im ursprünglichen Prospekt für die Anleger nicht konkret gesagt wird, was mit den Anlagegeldern finanziert wird. Damit können Anleger nicht einschätzen, was mit ihrem Geld im Detail passiert und wie es sich mit den Renditechancen und -risiken tatsächlich verhält. Privatanlegern sollen solche Produkte „nicht mehr öffentlich angeboten werden dürfen“, teilten die beiden Ministerien mit.

Bereist auf dem Weg ist die Abschaffung „unvollständiger Verkaufsprospekte“, in denen wesentliche Angaben erst nachträglich dem Anleger bekannt gemacht werden – etwa die tatsächliche Höhe von Zinszahlungen. Unterbunden werden soll auch der Eigenvertrieb von Vermögensanlagen durch die Anbieter selbst, bei denen „regelmäßig keine Anlagevermittlung oder -beratung“ erfolge. Der Vertrieb darf künftig nur noch über Finanzdienstleister und Anlagenvermittler stattfinden, die unter laufender Aufsicht der Behörden stehen. Auch gibt es künftig keine Ausnahmen mehr, was die Zulassung betrifft. Verwalter von geschlossenen Fonds mit geringem Volumen mussten sich bisher nur registrieren lassen, ohne allen Kontrollauflagen zu unterliegen. Damit wird nun Schluss sein: Künftig gilt für alle Verwalter geschlossener Publikumsfonds die Erlaubnispflicht, die auch die Kontrolle der Qualifikation der Vermögensverwalter einschließt.

Auch an die Anlegeraufklärung haben die beiden Ministerien gedacht: Die Bafin soll ihre Informationspolitik in der Hinsicht „intensivieren“.