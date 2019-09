Die Verknappung des weltweiten Öl-Angebots nach den Angriffen auf saudi-arabische Raffinerien hat den Ölpreis auf den höchsten Stand seit vier Monaten getrieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent verteuerte sich um zehn Prozent auf 66,51 Dollar, ein Barrel US-Leitöl um neun Prozent auf 59,96 Dollar.

Der Grund sind Drohnenangriffe auf zwei saudische Ölförderanlagen, die daraufhin ihre Produktion drosseln mussten. Der Ausfall betrifft rund fünf Prozent des weltweiten Ölangebots. Unmittelbar nach Bekanntwerden der Attacke war der Preis kurzzeitig noch höher gestiegen.

Tagesspiegel Morgenlage Der Überblick über die Themen des Tages aus Politik und Wirtschaft, z.B. von Maria Fiedler Kostenlos bestellen

Experten halten aber sogar einen noch drastischeren Anstieg für möglich. „Der Markt könnte eine Rückkehr auf das Niveau von 100 Dollar je Barrel verzeichnen, wenn die Angelegenheit nicht kurzfristig gelöst werden kann“, sagte Greg Newman, Analyst bei Onyx Commodities, der Nachrichtenagentur Reuters.

Vom Iran unterstützte jemenitische Rebellen hatten sich zu dem Anschlag auf zwei Werke des saudischen Konzerns Saudi Aramco bekannt. Die USA beschuldigen allerdings den Iran direkt, die Angriffe durchgeführt zu haben. Teheran wiederum streitet jede Beteiligung ab. Mit Blick darauf, dass die Spannungen um den Iran bereits seit Monaten zunehmen, befürchten Beobachter, der Anschlag könnte auch die diplomatischen Verwerfungen verschlimmern – und somit Schaden anrichten, der weit über einen hohen Ölpreis hinausgeht.

Lufthansa-Aktie sinkt

Doch zunächst reagierten die Aktienmärkte alarmiert auf die Verteuerung. Der Dax verlor nach der ersten Handelsstunde 0,64 Prozent auf 12.389 Zähler. Besonders die Lufthansa litt unter dem Ölpreis. Die Sorge, Kerosin könnte bald deutlich teurer werden, drückte die Aktien der Fluggesellschaft am Morgen um 2,7 Prozent. In einem von Überkapazitäten geprägten Umfeld seien höhere Treibstoffpreise das Letzte, was der Sektor braucht, schrieb Analyst Daniel Roeska von Bernstein Research.

Sowohl die Lufthansa als auch der gesamte Dax konnten sich nach dem Minus zum Tagesstart am Vormittag kaum erholen. Zuvor hatte der deutsche Leitindex acht Handelstage in Folge Gewinne verbucht. Der MDax der mittelgroßen deutschen Börsenwerte sank am Morgen sogar um 1,17 Prozent. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone verlor 0,69 Prozent. Anders verhielten sich die Aktien der Ölkonzerne. Die Werte asiatischer Energiekonzerne wie PetroChina oder China Petroleum waren um bis zu vier Prozent ins Plus

Erinnerungen an die Ölkrise

Anleger sorgten sich nun, dass sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weiter verschärften, schrieb etwa Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axitrader in einem Kommentar.

Commerzbank-Ökonom Ulrich Leuchtmann erinnerte an die erste Ölkrise in den 1970er-Jahren – allerdings mit dem Ziel zu beschwichtigen: „2019 ist nicht 1973. Damals war es ein Boykott durch die arabischen Staaten – dessen Dauer vor allem politisch bestimmt war.“ Heute arbeite man in Saudi-Arabien daran, die Produktion schnell wieder flott zu kriegen.

Die Sorge vor einer Eskalation des Konflikts im Nahen Osten verteuerte die Anlagen in sogenannte sichere Häfen. So stieg der Goldpreis im frühen Handel in Asien um ein Prozent. "Wenn den Anlegern der Risikoappetit vergeht wegen der Sorgen vor Vergeltungsmaßnahmen, könnten einige Schwellenländer unter doppelten Druck geraten", sagte Mitul Kotecha, Spezialist für dieses Gebiet bei TD Securities.

Mehr zum Thema Steigender Ölpreis Warum Benzin teurer wird, Diesel aber nicht

All diese Effekte nährten zum Handelsstart auch die Sorge, der steigende Ölpreis könne zu einer weltweiten Rezession führen. Nachdem die Weltwirtschaft mit dem Brexit und dem Handelsstreit zwischen den USA und China bereits massiv unter politischen Unsicherheiten leidet, könnten höhere Energiekosten das Fass zum Überlaufen bringen, so die Befürchtung. Nicht nur der namensgebenden Ölkrise in den 1970er Jahren, sondern auch dem Wirtschaftseinbruch der frühen 1980er Jahre und sogar der Finanzkrise 2009 war eine deutliche Verteuerung des Öls vorangegangen. (mit Reuters und dpa)