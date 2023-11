Pöbeln, Polarisieren, Propagieren Claus Weselsky – der Donald Trump des Bahn-Tarifkonflikts

Das kommt auch nicht alle Tage vor: Ein CDU-Mitglied ist der konfliktfreudigste Arbeiterführer Deutschlands. Vermutlich hat Claus Weselsky inzwischen den Überblick verloren über die Arbeitskämpfe, in die er die Mitglieder der Lokführergewerkschaft GDL in den vergangenen 15 Jahren geführt hat. Der Mann hat Courage wie kein Zweiter. Und ein dickes Fell. Kein anderer Gewerkschafter bringt die Menschen so in Wallung wie Weselsky, der Donald Trump der deutschen Tarifszene: Pöbeln, Polarisieren, Propagieren – damit mobilisiert der GDL-Vorsitzende seine Truppen.