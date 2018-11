Vertrocknete Erde auf einem Acker in Bayern Foto: dpa/Daniel Karmann

Die Dürre im Sommer hat vor allem den Monokulturen geschadet. Ist das nicht ein Beweis dafür, dass Sie falsch liegen?

Im Gegenteil. Die extreme Trockenheit in diesem Sommer hatte bekanntlich große Auswirkungen auf die deutsche Landwirtschaft. Flächenkulturen wie Getreide hat es besonders hart getroffen. Genau dieses Beispiel zeigt ja, wie dringend wir Innovationen in der Landwirtschaft brauchen. Gentechnik oder auch das viel diskutierte CRISPR/Cas-Verfahren können dazu beitragen, Pflanzen zu züchten, die nicht nur resistent gegen Schädlinge und Krankheiten sind, sondern auch gegen Trockenheit und Hitze. Wollen wir die Folgen des Klimawandels bewältigen, können wir es uns nicht leisten, aus ideologischen Gründen auf den Fortschritt verzichten.

Geht das zusammen mit Monsanto leichter?

Auf jeden Fall. Wir können Saatgut und Pflanzenschutzmittel besser aufeinander abstimmen und auch unsere Beratung verbessern. Jedes Feld ist anders und braucht individuelle Lösungen, um den besten Ertrag zu sichern und gleichzeitig natürliche Ressourcen zu schonen.

Monsanto gehört in Deutschland zu den meist gehassten Unternehmen. Mussten Sie die wirklich kaufen? Dem Bayer-Image hat das sehr geschadet.

Da muss ich Ihnen widersprechen. Ja, Monsanto hat ein schlechtes Image, vor allem in Deutschland und Frankreich. Wir sind aber in weit über 100 Ländern tätig und außer in den beiden genannten Ländern, sehen wir nirgends nennenswerte negative Auswirkungen auf die Reputation von Bayer. Wir haben Monsanto gekauft, weil es ein erstklassiges Biotechnologie-Unternehmen ist.

Was sind die Hauptmärkte von Monsanto?

Nord- und Lateinamerika. Diese Regionen ernähren mit ihren Exporten die Welt.

Aber ist Monsanto nicht vor allem in Lateinamerika verpönt, weil die Bauern unter unfairen Knebelverträgen leiden?

Wenn ich vor Ort mit Kleinbauern spreche, dann treibt die vor allem um, wie sie Zugang zu besserem Saatgut bekommen - und damit auch zu einem besseren Leben. Die Mär der Knebelverträge stimmt einfach nicht. Jeder Landwirt entscheidet frei, von wem er was bezieht. Und eines muss ich jetzt wirklich mal klarstellen: Kleinbauern, die aus dem von uns gekauften Saatgut neues Saatgut allein für ihren eigenen Gebrauch gewinnen, verklagen wir grundsätzlich nicht.

Was ändern Sie an Monsantos Geschäftspolitik?

Monsanto hat sich in der Vergangenheit sehr stark auf die Kommunikation mit seinen Kunden, den Landwirten, konzentriert und zu wenig den Austausch mit der breiten Öffentlichkeit gesucht. In Europa ist das Unternehmen zudem mit seinem genveränderten Saatgut auf Widerstand gestoßen und hat sich kommunikativ entsprechend zurückgezogen. Das ändern wir gerade und suchen verstärkt den Austausch mit der Öffentlichkeit.

Wo finden Sie eher Gehör? Bei Agrarministerin Klöckner oder bei Umweltministerin Schulze?

Sagen wir mal so: Wir plädieren leidenschaftlich dafür, dass wichtige Entscheidungen nicht auf Basis von Emotionen oder Ideologien, sondern auf Grundlage anerkannter wissenschaftlicher Fakten getroffen werden.

Liam Condon (50) ist viel unterwegs. Der Bayer-Vorstand ist für die Pflanzenschutzsparte des Dax-Konzerns und damit für die Integration von Monsanto zuständig. Bayer hatte den US-Saatguthersteller für 63 Milliarden Dollar gekauft, das ist die teuerste Übernahme, die ein deutsches Unternehmen jemals gemacht hat. Ob der Deal zu einem Erfolg wird, muss sich zeigen. Im August hatte ein Geschworenengericht in Kalifornien einem krebskranken Platzwart Schadensersatz zugesprochen und seine Krankheit auf das von Monsanto verkaufte Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zurückgeführt. Der Börsenkurs ist seitdem im Keller. Condon versucht, zwischen Deutschland und den USA zu vermitteln. Bayer kennt er in- und auswendig. Seine Karriere begann bei Schering, Condon war für die Pharmafirma in Japan. Gute Sprachkenntnisse und eine große Ausdauer zeichnen den gebürtigen Iren aus: Der Langstreckenläufer spricht neben Japanisch Englisch, Deutsch, Französisch und Mandarin.