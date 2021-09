Susann Wettley, die Berliner Staatsanwältin, schildert einen realen Fall, um das Problem des aktuellen Geldwäsche-Gesetzes deutlich zu machen. Ein Mann plante die Kapitalerhöhung einer Gesellschaft von 300 Euro auf gleich eine Million Euro. Die Einzahlung des Stammkapitals sollte in bar erfolgen.

Nach Hinweisen zu etwaigen Problemen mit Banken bei einer Einzahlung in dieser Größenordnung beurkundete der Notar nur noch eine Kapitalerhöhung auf 150.000 Euro. Der alleinige Gesellschafter erklärte, das Geld komme aus seinen Mitteln. 149 700 Euro wurden in bar auf das Geschäftskonto bei der Wirecard Bank eingezahlt. Ein Fall, der Staatsanwältin Wettley in Alarmbereitschaft versetzt: Hinweis auf Geldwäsche.

Hinweise auf Geldwäsche sammelte die Task Force des Landgerichts Berlin

Solche Hinweise sammelte die Task Force des Landgerichts Berlin, die sie dann an die Financial Intelligence Unit (FIU) weiterleitete. Die ist dem Bundesfinanzministerium unterstellt und entschied, ob die Staatsanwaltschaft eingeschaltet werden musste. Bis 31. Juli mussten aber auch alle Notare in Deutschland solche Hinweise an die FIU weiterleiten.

Seit 1. August gehört diese Pflicht der Vergangenheit an, Ergebnis einer Gesetzesänderung. Jetzt müssen Notare absolut sicher sein, dass Geldwäsche vorliegt, sonst gilt eine Schweigepflicht. Susann Wettley, in der Senatsverwaltung für Justiz in Berlin zuständig für die Aufsicht der Notarkammer, kommentiert die neue Lage drastisch: „Man hat die Aufsicht geköpft.“ Berlins Justizsenator Dirk Behrendt ist „wild entschlossen, das Gesetz rückgängig zu machen“.

Berlin will das Geldwäsche-Gesetz rückgängig machen

Deshalb wird das Land Berlin eine Bundesrats-Initiative einbringen, mit dem Ziel, dass der neue Bundestag eine Rückkehr zur alten Gesetzeslage beschließt. Das erklärte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz, an der auch Wettley teilnahm. „Wir wollen nicht, dass Deutschland ein Paradies der Geldwäsche ist“, sagte Behrendt.

Ein bevorzugter Platz ist es schon. In Deutschland gibt es bei Barzahlungen keine Obergrenze, obwohl die EU-Kommission vor kurzem ein Limit von 10 000 Euro gefordert hatte. Damit soll verhindert werden, dass Geld aus illegalen Geschäften in den regulären Wirtschaftskreislauf eingespeist wird. Das Waschen von Geld aus kriminellen Quellen hat in Deutschland Schätzungen zufolge ein Volumen von rund 50 Milliarden Euro. Allein in Berlin stieg der Betrag der vorläufig gesicherten Vermögenswerte von 12,4 Millionen Euro im Halbjahr 2020 auf 13,4 Millionen Euro sowie fast 2,3 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021.

Seit Oktober 2020 mussten auch Notare Hinweise auf Geldwäsche an die FIU weiterleiten. Banken zum Beispiel hatten die Pflichten schon länger. Von Oktober 2020 bis Ende Juli landeten bundesweit 1600 Meldungen von Notaren bei der FIU. Zuvor waren von den bundesweit insgesamt 77 000 Meldungen, die vor allem von Banken kamen, gerade mal acht von Notaren weitergeleitet worden.

Berlin hatte extra wegen den Notaren eine Task Force eingerichtet

Genau um dieses Missverhältnis zumindest in Berlin abzuschwächen, wurde im April 2020 die Task Force mit fünf Mitgliedern eingerichtet. Sie stieß bei ihren Kontrollen von Notaren auf Fälle, die sie dann weiterleitete. Für die FIU ein enormer Vorteil. Sie erstickt in einer Flut von Hinweisen aus ganz Deutschland, die völlig unsortiert ohne ohne Hinweis auf strafrechtliche Relevanz bei ihr einlaufen, vor allem von Bankinstituten. Zumindest bei den Hinweisen der Task Force wusste sie, dass Ermittlungen erfolgversprechend sein könnten.

Für Staatsanwältin Wettley fördert die aktuelles Gesetzeslage geradezu die Kriminalität. „Jeder, der jetzt Geldwäsche betreiben will, geht sorgenfrei zum Notar. Wenn ich nicht mehr befürchten muss, dass mein Fall untersucht wird, werde ich ja gar nicht mehr abgeschreckt.“ Man habe jetzt ein Umfeld, „in dem Kriminelle gut handeln können“.

Staatsanwältin: "Jetzt ist das erkennen von Geldwäsche quasi ausgeschlossen"

Durch die aktuelle Gesetzeslage sei es „quasi ausgeschlossen, dass Geldwäsche erkannt wird“. Jemand, der sein illegal erworbenes Geld über einen Notar in den regulären Wirtschaftskreislauf einspeisen möchte, „geht doch nicht zum Notar und sagt: Ich will jetzt Geld waschen“.

Und selbst wenn ein Notar Hinweise auf Geldwäsche habe, dürfe er diese Information nicht weitergeben. „Das darf er nur, wenn er absolut sicher ist. Beim geringsten Zweifel ist das nicht mehr möglich“, sagte Wettley. „Das heißt, die Staatsanwaltschaft kann nicht mehr ermitteln, ob sich der Verdacht erhärtet, sondern sie hat quasi schon das Ergebnis.“

Für Behrendt kam die entscheidende Änderung im Gesetz auf „wundersame weise zustande“. Sie sei quasi in ein Gesetz eingeschmuggelt worden, das mit Geldwäsche eigentlich gar nichts zu tun habe, das so genannte „Transparenz- und Informationsgesetz“. Behrendt kann es nicht beweisen, aber er vermutet doch stark, dass die Änderung auf Druck der Notare ins Gesetz gekommen ist. „Die alte Regelung hat den Notaren nicht geschmeckt.“

Notarkammer bestreitet die Notwendigkeit einer Gesetzesänderung

Tatsächlich betrachtet die Bundesnotarkammer eine Änderung des Gesetzes für überflüssig. Die Notare seien sich des Geldwäscheproblems bewusst. Zudem befürchten Notare, sie würden unter Generalverdacht gestellt. Man könnte ihnen Beihilfe zur Geldwäsche unterstellen.

Ob es sich im Fall des Mannes, der insgesamt 149 700 Euro bar einzahlen wollte, tatsächlich um Geldwäsche handelte, ob es Ermittlungen oder gar ein Verfahren gab, das konnte Staatsanwältin Wettley nicht sagen.