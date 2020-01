Wer sich auf der Internetseite Yelp über das Fitnessstudio Speedfitness in Sendling bei München informiert, dürfte nicht gerade Lust darauf bekommen, das nächste Training dorthin zu verlagern. Zwei von fünf Sterne leuchten dem Betrachter entgegen. Errechnet werden sie aus neun empfohlenen Bewertungen. "Ich bin wirklich enttäuscht", schrieb eine Nutzerin dort und vergab einen Stern. "Die einzige Aktivität besteht jetzt darin, die Testmitglieder via Telefonterror schnell zu Vollmitgliedern zu machen", befand ein anderer und hinterließ zwei Sterne.

Was wohl kaum ein Yelp-User bemerkt, ist ein kleiner Satz unter den Bewertungen. "77 andere Beiträge, die zur Zeit nicht empfohlen werden", steht dort. Wer diesen Link anklickt, erfährt eine andere Wahrheit über Speedfitness. "Ich bin sehr zufrieden", heißt es dort bei einer der vielen Vier- und Fünf-Sterne-Bewertungen. Auch hier gibt es zwar einige negative Meinungen, doch würde man diese 77 Bewertungen einrechnen, käme Speedfitness wohl auf mehr als zwei Sterne insgesamt. Und genau deshalb zog die Betreiberin zweier Speedfitness-Studios gegen Yelp vor Gericht. Am heutigen Dienstag wird das Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) erwartet (Az. VI ZR 495/18).

Yelp will Fake-Bewertungen ausfiltern

Renate Holland betreibt insgesamt zwei Standorte der Kette Speedfitness. Seit sechs Jahren kämpft die ehemalige Bodybuilding-Weltmeisterin mittlerweile gegen das Online-Portal Yelp, auf dem Nutzer Restaurants, Geschäfte und andere Dienstleister bewerten können. In die Gesamtbewertung fließen allerdings nicht alle Beurteilungen ein. Eine automatisierte Software identifiziert dafür die „empfohlenen Beiträge“, die Yelp für besonders hilfreich oder authentisch hält. Yelp betont, dass alle Bewertungsplattformen so arbeiten, um Fake-Bewertungen herauszufiltern. "Diese Software zieht mehrere Faktoren in Betracht, wie zum Beispiel die Qualität, die Vertrauenswürdigkeit und die bisherige Aktivität des Users auf Yelp", heißt es dazu auf der Homepage des Unternehmens.

Holland findet das nicht fair und fordert deshalb Schadensersatz von Yelp. „Die kennen doch ihren eigenen Algorithmus nicht“, sagt sie und ist überzeugt, sie würde normalerweise circa auf eine Bewertung von 4 bis 4,5 Sternen kommen. „Das ist doch seltsam, dass man die einfach streicht.“ Außerdem gibt sie zu bedenken, dass schlechte Bewertungen ja auch gefälscht sein können, "von der Konkurrenz zum Beispiel". Und es wundere sie, dass Nutzer, die schon mehr als 1000 Bewertungen abgegeben haben, als besonders zuverlässig gelten. „Wer geht denn so oft in ein Restaurant und bewertet so oft?"

Vorinstanzen waren sich uneins

Rezensionen im Internet haben für Gewerbetreibende eine enorme Bedeutung. Denn viele Kunden orientieren sich vor einer Kaufentscheidung an der Meinung anderer Nutzer. Wie eine am gestrigen Montag veröffentlichte Studie des Digitalverbands Bitkom zeigt, nutzen 56 Prozent der Online-Shopper Kundenbewertungen als Entscheidungshilfe. Bei den 16- bis 29-Jährigen liegt der Wert sogar bei einem Drittel. Aufgrund dieser Relevanz ist ein wahres Geschäft rund um die Bewertungen entstanden. Zahlreiche Firmen bieten gute Bewertungen zum Kauf an, was wiederum die Glaubwürdigkeit der jeweiligen Plattform schwächt. Die Frage, wie gut der eigene Algorithmus die Meinung der User widerspiegelt, ist also auch für Yelp und Co. existenziell.

Die dem BGH vorgelagerten Instanzen waren sich uneins, inwieweit das im Fall von Speedfitness der Fall ist. Das Landgericht München hatte Hollands Klage 2016 abgewiesen (25 O 2644/14). Holland habe keinen Anspruch darauf, "dass die ausgewiesene Gesamtbewertung aus sämtlichen abgegebenen Bewertungen gebildet wird", hieß es in der Urteilsbegründung.

Das Oberlandesgericht sah das allerdings anders. Dort sprachen die Richter ihr 2018 einen Schadensersatz von rund 800 Euro pro Studio zu. Außerdem solle Yelp demnach künftig in Deutschland alle Bewertungen in die Gesamtwertung einschließen lassen - nicht nur diejenigen, die als "empfohlen" deklariert werden (18 U 1280/16). "Wird eine Vielzahl der abgegebenen Bewertungen ausgesondert, ohne dass dies für die Nutzer ohne Weiteres erkennbar ist und ohne dass sich die Aussonderung auf offensichtlich gefälschte Bewertungen beschränkt, entsteht eine verzerrte Gesamtbewertung, welche zum Wesen eines Bewertungsportals im Widerspruch steht (...)", erklärten die Richter in ihren Leitsätzen zum Urteil. Welcher der beiden Sichtweisen sich der BGH anschließt, wird Holland heute erfahren.