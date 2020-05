Für Zehntausende Diesel-Fahrer ist der Weg für Schadenersatz von Volkswagen frei. In seinem ersten Urteil zum VW-Abgasskandal stellte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Montag fest, dass klagende Käufer ihr Auto zurückgeben und das Geld dafür einfordern können. Auf den Kaufpreis müssen sie sich aber die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen. (Az. VI ZR 252/19)

Die obersten Zivilrichter bestätigten mit ihrer Entscheidung ein käuferfreundliches Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Koblenz. Es hatte den VW-Konzern wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung verpflichtet, dem Käufer eines gebrauchten VW Sharan gut 25.600 Euro plus Zinsen zu erstatten. Der Mann hatte argumentiert, er habe der Werbung vertraut und geglaubt, ein sauberes Auto gekauft zu haben.

Bereits bei der Verhandlung Anfang Mai hatte der Vorsitzende Richter Stephan Seiters deutliche Kritik an Volkswagen durchblicken lassen. Durch den Kauf eines manipulierten Dieselfahrzeugs sei der Kläger geschädigt worden, hatte Seiters in seiner vorläufigen Einschätzung zu Prozessbeginn festgestellt. Dagegen hatte VW stets betont, dass den Kunden durch die Abschaltautomatik kein Schaden entstanden sei. Spätestens mit den Softwareupdates sei das Problem behoben worden.

Kläger wollte ein umweltfreundliches Auto kaufen

Der Kläger sieht das anders, Herbert Gilbert hat – mit Unterstützung des Prozessfinanzierers My Right - gegen VW auf Schadensersatz wegen vorsätzlicher sittenwidriger Täuschung geklagt. Der Rentner hatte seinen VW-Sharan Diesel im Januar 2014 bei einem Autohändler für 31.490 Euro gebraucht gekauft. Im September 2015 musste er erfahren, dass sein Auto mit einer Manipulationssoftware ausgestattet ist, die Stickoxide nur auf dem Prüfstand, nicht aber auf der Straße reduziert – so wie weitere 2,4 Millionen VW-Diesel allein in Deutschland.

Gilbert fühlte sich „ausgetrickst“. Er habe „ganz bewusst ein umweltfreundliches Auto“ kaufen wollen, erzählt er. Gilberts Klage ist der erste Fall, in dem sich der BGH mit Schadensersatzansprüchen von Kunden wegen der Dieselaffäre beschäftigt, aber nicht der einzige. Im Juli stehen weitere Verfahren in Karlsruhe an.

Der Kläger gegen VW: Herbert Gilbert Foto: dpa/Uli Deck

VW spielt in Deutschland auf Zeit

Das Urteil des obersten deutschen Zivilgerichts ist die Richtschnur für alle anderen Gerichte in Deutschland. 73.000 Einzelklagen sind noch anhängig, 60.000 Urteile gibt es bereits. Anfangs hatte ein Großteil der Gerichte zugunsten von VW entschieden, inzwischen hat sich das Blatt aber gewendet.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Krise live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können]

VW hatte im September 2015 einräumen müssen, in den EA-189-Dieselmotoren eine Software eingebaut zu haben, die zu Manipulationen beim Schadstoffausstoß führt. Die Software erkannte, ob ein Auto auf dem Teststand lief oder auf der Straße. Im Prüflabor wurde die Abgasreinigung eingeschaltet, auf der Straße nicht. Der Skandal war in den USA bekannt geworden, dort hatte VW für den Verstoß Schadensersatz in Milliardenhöhe gezahlt.

In Deutschland spielte der Autokonzern dagegen auf Zeit. Sobald negative Urteile drohten, schloss VW Einzelvergleiche mit den Klägern. So konnte Volkswagen Niederlagen vor Gericht vermeiden und konnte lange Zeit verhindern, dass sich der Bundesgerichtshof mit Dieselgate beschäftigt.

Ein Großteil der Fälle ist jedoch erledigt, seitdem VW vor wenigen Monaten mit 235.000 Dieselklägern einen Vergleich geschlossen hat. Den hatte VW mit dem Bundesverband der Verbraucherzentralen ausgehandelt. Je nach Modelltyp und -jahr zahlt VW eine Entschädigung von 1350 bis 6250 Euro.

Mehr zum Thema Grundsatzprozess vor dem BGH beginnt am Dienstag Das ist der Mann, der VW im Dieselskandal bezwingen will

Dagegen läuft das Sammelverfahren, das der Prozessfinanzierer My Right gegen VW betreibt, noch weiter. MyRight hat Ansprüche von rund 35.000 deutschen Dieselfahrern beim Landgericht Braunschweig anhängig gemacht. (mit dpa)