Allerdings: Keine digital eingesparte Tonne CO2 wird die Gesellschaft von morgen nachhaltig machen, wenn damit nicht auch ein Beitrag zur sozialen Gerechtigkeit einhergeht. Welche Auswirkungen hat also die Digitalisierung auf Arbeitsplätze, Einkommensverteilung und Wirtschaftsstrukturen?

Zahllose Verlautbarungen aus Politik und Wirtschaft preisen sie als Garant für zukünftige Teilhabe und Wohlstand. Das Bundeswirtschaftsministerium, die Unternehmensplattform Industrie 4.0, Beratungsfirmen wie Accenture oder McKinsey – sie alle erklären Big Data, Künstliche Intelligenz und das Internet der Dinge zu den großen Wachstumsmotoren der kommenden Jahrzehnte. Doch ein Blick auf wissenschaftliche Szenarien macht skeptisch, ob dieses Versprechen wirklich einzuhalten ist.

Die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen betrifft alle Berufsgruppen

Digitale Innovationen werden sich anders auswirken als vorherige Wellen technologischer Entwicklung. Die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen kommt viel schneller als etwa zu Zeiten des Ausbaus der Eisenbahn oder der Einführung des Stroms im 19. Jahrhundert. Es brauchte Jahrzehnte, um Eisenbahntrassen durchs Land zu verlegen; Apps hingegen lassen sich in wenigen Sekunden installieren. Verschiedene Studien sagen dann auch voraus, dass allein in den nächsten zwei Jahrzehnten netto – also unter Anrechnung neu entstehender Jobs – zwischen zwölf und mehr als 40 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland verlorengehen könnten.

Ein zweiter wichtiger Unterschied: Die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen durch Digitalisierung betrifft nicht nur – wie zur Frühindustrialisierung – zunächst das Handwerk der Weber, dann später jenes der Bauern oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Fabrikarbeiter. Es betrifft alle Berufsgruppen – vom Busfahrer bis zur Buchhalterin, vom Postbeamten bis zur Professorin.

Drittens, und das ist größte Herausforderung: Die Jobs, die mit der Digitalisierung entstehen, werden nur zu einem kleinen Teil im Hochlohnbereich liegen, zum Beispiel bei Programmiererinnen oder IT-Ingenieuren. Die große Mehrheit wird im Niedriglohnsektor angesiedelt sein, bei Lieferdiensten, in den Lagerhallen der Shopping-Plattformen oder in Form von Gelegenheitsjobs für Clickworker.

Vom Fortschritt müssen viele profitieren

All das wird dazu führen, dass die Einkommensschere durch die Digitalisierung weiter auseinandergeht. Wird hier nicht gegengesteuert, entsteht ein digitaler Neofeudalismus, bei dem sich einige wenige – die Macherinnen und Besitzer der Roboter und Algorithmen – zu Lasten der großen Mehrheit bereichern.

Sollen hingegen möglichst viele Menschen an den Früchten des technischen Fortschritts teilhaben, muss die Digitalisierung klar gemeinwohlorientiert gestaltet werden. „Kollaborativ statt kapitalistisch“ könnte das Motto lauten – und nach Maßnahmen rufen, die die Automatisierungs- und Plattformgewinne der digitalen Player so öffnen und umverteilen, dass die breite Bevölkerung daraus Nutzen zieht. Digitale Tools bieten vielfältige Chancen, um Menschen zu ermächtigen, nachhaltiges Produzieren und Konsumieren zu fördern und dezentrale, demokratische Wirtschaftsstrukturen zu schaffen. Über gute Sharing-Modelle können wir Bohrmaschinen, Autos oder unser Wissen teilen. Dank Digitalisierung kann jeder zum „Prosumenten“ werden – zum Konsumenten, der gleichzeitig Produzent ist –, um selbstgenähte Kleidung oder auf dem eigenen Dach erzeugten Solarstrom feilzubieten.

Nicht nur Geheimdienste, auch digitale Konzerne brauchen verbindliche Regeln

Leider ist der Trend der vergangenen Jahre ein entgegengesetzter. Riesige Mengen Kapital sammeln sich bei wenigen Firmen, die große Plattformen und Programme entwickeln. Sechs der zehn größten Weltkonzerne sind digitale Player – neben dem Giganten Microsoft seit einigen Jahren auch Apple, Google, Facebook, Amazon und der chinesische Konzern Tencent. Diese Firmen akkumulieren nicht nur große wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche Macht: Sie verfügen über das Wissen, die Daten und die medialen Räume, mit denen in Gesellschaft und Politik Diskussionen geführt und Entscheidungen getroffen werden.

Der Missbrauch des Datensammelns durch digitale Konzerne ist ein Angriff auf Demokratie und Meinungsfreiheit, und er hat überdies verheerende Folgen für die Umwelt. Das wird deutlich, wenn man sich das gängige Geschäftsmodell dahinter ansieht: All die Informationen, die Nutzer im Netz hinterlassen, werden von Google, Facebook und den großen Datenkraken der Werbeindustrie ausgewertet, um maßgeschneiderte Reklame auszuspielen. Das trägt Früchte: Die Umsatzzahlen beim Onlineshopping wachsen jährlich im zweistelligen Bereich, während der Konsum im stationären Einzelhandel noch nicht einmal zurückgeht. Wenn aber das hohe Konsumniveau in Ländern wie Deutschland nicht noch weiter steigen, sondern mittels klugem Sharing, Prosuming und Gebrauchthandel nachhaltig sinken soll, ist konsequenter Datenschutz ratsam. Nicht nur Geheimdienste, auch digitale Konzerne brauchen verbindliche Regeln, die dem Speichern, Auswerten und Weitergeben persönlicher Daten enge Grenzen setzen.

Jetzt ist der Zeitpunkt, um zu fragen: Welche Digitalisierung wollen wir eigentlich? Diese Frage kann nicht von Ingenieuren oder Technikern beantwortet werden, sie muss in der Gesellschaft diskutiert werden. Und die Politik muss durch kluge Regulierung zu einer gerechten, nachhaltigen Entwicklung beitragen. Um das zu ermöglichen, muss Tempo herausgenommen werden. Nur eine sanfte Digitalisierung kann sicherstellen, dass die vernetzte Gesellschaft von morgen zugleich eine freiere, gerechtere und umweltfreundlichere Gesellschaft ist.

Der Autor ist Professor für sozial-ökologische Transformation und nachhaltige Digitalisierung am Einstein Centre Digital Future (ECDF) und an der Technischen Universität Berlin. Im Februar erschien sein Buch „Smarte grüne Welt? Digitalisierung zwischen Überwachung, Konsum und Nachhaltigkeit“ mit Steffen Lange im Oekom Verlag.