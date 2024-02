„Das bisherige Angebot ist spalterisch“ Verdi-Vize verteidigt Streik bei Luftansa

Weil Verdi mit dem Tarif-Angebot der Lufthansa für gut 20.000 Beschäftigte am Boden unzufrieden ist, ruft die Gewerkschaft ihre Mitglieder am Mittwoch zum Streik auf. „Das bisherige Angebot ist unzureichend und spalterisch. Es kommt für uns überhaupt nicht infrage, das technische Personal aus dem Bereich Technik anders zu behandeln als Beschäftigte im Konzern“, sagte Christine Behle, die zweite Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft, dem Tagesspiegel. Das Angebot sehe im ersten Jahr der vom Arbeitgeber vorgeschlagenen Laufzeit von 36 Monaten nur eine Einkommenserhöhung um zwei Prozent vor.

Die Warnstreiks beginnen am Mittwoch um 4:00 Uhr und enden am Donnerstag, dem 8. Februar, um 7:10 Uhr. Der Lufthansa-Konzern befindet sich derzeit in verschiedenen Unternehmen mit verschiedenen Gewerkschaften in Tarifverhandlungen. Die Flugbegleiterinnen-Gewerkschaft Ufo und die Pilotengewerkschaft Cockpit bestreikten am Montag und damit zum wiederholten Mal den Ferienflieger Discover. Nun zieht Verdi für das Bodenpersonal nach und begründet das mit den guten Geschäften. „Der Lufthansa geht es trotz des geschrumpften Business-Verkehrs gut“, sagte Behle, die auch im Aufsichtsrat des Unternehmens sitzt.

13.000 Arbeitskräfte will die Lufthansa 2024 einstellen

Nach eigenen Angaben hat die Lufthansa im vergangenen Jahr 13.000 Beschäftigt eingestellt und strebt in diesem Jahr einen ähnlichen Zuwachs an. Davon profitiert auch Verdi. „Wir wachsen stark bei der Lufthansa“, sagte Behle. In den vergangenen drei Monaten habe Verdi 850 neue Mitglieder im Luftfahrtkonzern gewonnen. Neben höheren Einkommen – Verdi fordert 12,5 Prozent, aber mindestens 500 Euro mehr im Monat – soll auch die Arbeitszeit in Ostdeutschland reduziert werden. „Die längere Arbeitszeit der Lufthansa-Kolleginnen und -Kollegen im Osten ist ein Riesenthema für uns, die Beschäftigten dort arbeiten immer noch 2,5 Stunden mehr als im Westen“, sagte Behle dem Tagesspiegel.

Am 23. Januar hatte die Lufthansa ein erstes Angebot vorgelegt, das nach eigenen Angaben über drei Jahre eine Steigerung von Gehältern und Gehaltsbestandteilen von 13 Prozent vorsieht, dazu Inflationsprämien in Summe von 2000 bis 3000 Euro, je nach Betrieb. Die Forderungen von Verdi sieht dagegen eine Laufzeit des neuen Tarifvertrags von zwölf Monaten vor.

„Für uns ist der Arbeitskampf das letzte Mittel“, meinte die Verdi-Vizevorsitzende weiter. Nun wolle man vor dem nächsten Verhandlungstermin am 12. Februar Druck aufbauen. Als Airline, die auf Qualität setze, müsse die Lufthansa auch entsprechende Gehälter zahlen. „Reisen hat nach der Pandemie einen hohen Stellenwert“, sagte Behle, und auch im Freizeitverkehr werde die Qualität wichtiger. Die Reisenden sind bereit, dafür mehr Geld auszugeben.“