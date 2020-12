Eine internationale Parlamentariergruppe hat weltweit dazu aufgerufen, zu Weihnachten eine Flasche australischen Wein zu trinken, um Australien zu helfen, dem Druck Pekings zu widerstehen. Darüber berichtete die „Financial Times“.

China hat die Weinimporte aus Australien durch hohe Strafzölle weitgehend gestoppt, wie zuvor schon die Einfuhr anderer Güter. Peking bestraft Australien dafür, dass das Land eine unabhängige Untersuchung über die Ursprünge des Coronavirus gefordert hat.

Die Parlamentarier aus 19 Ländern, darunter Deutschland, Frankreich, Italien und viele andere europäische Länder sowie Kanada, sind in der Organisation Ipac organisiert, die sich für Demokratie und Menschenrechte in China einsetzt. Unter anderem eine Abgeordnete der Grünen und ein Parlamentarier der CDU gehören der Organisation an. (Tsp)