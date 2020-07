Würgen solche Einschränkungen nicht den dringend nötigen Bau neuer Wohnungen ab? Lohnt sich das Vermieten dann überhaupt noch?

Aber der Neubau ist doch überall ausgenommen, das gilt für die Mietpreisbremse wie für den Mietendeckel. In Berlin kann man immer noch ein einträgliches Vermietungsgeschäft machen. Aber wo sind die Investoren, die bezahlbare Wohnungen für das untere Drittel der Einkommensskala bauen wollen? Außer den kommunalen Wohnungsunternehmen sehe ich so gut wie niemanden.

Mietendeckel und Mietpreisbremse schaffen aber keine einzige zusätzliche Wohnung.

Das sollen sie auch nicht. Sie sind lediglich ein „Begleitinstrument“ und sollen dämpfend wirken, bis wir einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt haben. Beide Instrumente können aber verhindern, dass noch mehr Wohnungen unbezahlbar werden.

Wo sollen zusätzliche, bezahlbare Wohnungen herkommen?

Wir brauchen ein deutschlandweites Programm mit erheblichen zusätzlichen Mittel aus dem Bundes- und den jeweiligen Länderhaushalten, um neue bezahlbare Wohnungen zu bauen. Seit Jahren fallen mehr so genannte Sozialwohnungen aus der sozialen Bindung heraus als hinzukommen. Die Wohnungen sind dann zwar noch da, aber die Mieten steigen. Die Konsequenz: Es gibt immer weniger bezahlbaren Wohnraum. Es müssten jedes Jahr 80.000 Sozialwohnungen gebaut werden, um wenigstens die immer größer werdende Lücke zu schließen. In den 80er Jahren hatten wir in der alten Bundesrepublik 3,5 Millionen Sozialwohnungen, jetzt sind es deutschlandweit nur noch 1,1 Millionen Wohnungen.

Die Sozialbindung für solche Wohnungen läuft nach 20, 30 Jahren aus. Wie könnte man eine soziale Bindung dauerhaft schaffen?

Wir brauchen Wohnungen, die für immer der Sozialbindung unterliegen. Das würde gelingen, wenn wir wieder einen gemeinnützigen Wohnungssektor hätten. Das könnten neue Wohnungen sein oder solche, die bereits bestehen. Wir hatten einen solchen gemeinnützigen Wohnungsmarkt ja nach dem zweiten Weltkrieg bis in die 80er Jahre. Dann kam der Skandal um die „Neue Heimat“, und die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung nutzte das als Vorwand, den gesamten gemeinnützigen Wohnungsbereich zu schleifen.

In Berlin hat man den Eindruck, als ob die kommunalen Wohnungsunternehmen diese Rolle übernommen haben. Der Senat macht ihnen ja Vorgaben, was die Miethöhe und die Vergabe von Wohnungen an sozial schwache Mieter angeht. Werden hier nicht sehenden Auges soziale Brennpunkte geschürt?

Ich bin davon überzeugt, dass in allen kommunalen Wohnungsgesellschaften, nicht nur in Berlin, intensiv darüber nachgedacht wird, wie man eine gute Mietermischung hinbekommt. Ich vertraue darauf, dass das gelingt. Niemand schafft bewusst soziale Brennpunkte. Und man baut doch heute auch nicht mehr diese Riesenblöcke wie in den 70er Jahren.