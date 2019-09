Wie soll die Politik die Waldbesitzer dazu bringen, mehr Laubbäume in ihre Wälder zu setzen?

Ein Drittel des Waldes ist in staatlicher Hand, da kann die Politik ja Vorgaben machen. Aber wenn Sie einem der großen privaten Forsteigentümer sagen, er soll Buchen pflanzen und damit sein Einkommen verdienen, dann wird sich der bedanken. Und seine Enkel erst recht. Vor einem Jahr hieß es, wir brauchen mehr Buchen. Jetzt sind viele der Buchen vertrocknet. Auch die Eiche ist geschwächt. Wie gestresst Eichen und Buchen sind, sehen Sie an den vielen Früchten, die jetzt an den Bäumen hängen. Die Bäume glauben, dass sie verdursten. Bevor sie sterben, wollen sie sich noch vermehren. Wir haben jetzt das dritte Mastjahr in Folge.

Als klimaresistent gelten die Traubeneiche, die Küstentanne, die japanische Lärche oder die Douglasie. Könnten Sie deren Holz in Ihren Sägewerken überhaupt verarbeiten?

Wir sind ja ein Laubholzsägewerk. In unserem Betrieb verarbeiten wir ja schon jetzt zu 95 Prozent Laubhölzer. Wir machen daraus Möbel, Treppen, Klaviere, Parkett, Biergartenmöbel oder Terrassenböden. Aber den Bau können Sie mit Laubholz nicht bedienen. Die Bauwirtschaft braucht schnell wachsende, leicht zu verarbeitende Bäume, also Nadelholz. Auch muss sich die heimische Forst- und Holzwirtschaft im internationalen Wettbewerb behaupten. Wir haben nichts gewonnen, wenn wir mit heimischen Produkten nicht mehr konkurrenzfähig sind, und das Holz günstiger aus dem Ausland kommt, wo es teilweise dann wirklich aus Plantagen stammt – das können auch Naturschützer nicht wollen.

Ohne Nadelhölzer geht es nicht, sagt Rathke. Die Bauwirtschaft ist auf das schnell wachsende Holz angewiesen. Foto: picture alliance/dpa

In den Wäldern liegen 70 Millionen Kubikmeter totes Holz. Können Sie das gebrauchen?

Sie meinen das Schadholz, das Sturm, Dürre und Borkenkäfer hinterlassen haben?! Das hängt davon ab. Das Sturmholz schon. Das landet in der Säge, kein Problem. Beim Holz, das von Schädlingen befallen ist, hängt es davon ab: Der Borkenkäfer geht unter die Rinde, legt dort seine Eier ab, die Rinde löst sich. Im Anfangsstadium, in den ersten drei Monaten, kann man das Holz noch gut verwenden. Aber nach einem halben Jahr geht das nicht mehr – und zwar für kein Produkt – weil Käfer und Pilze beginnen, es zu zersetzen. Für Bauprodukte gelten DIN-Normen, die das Holz dieser Bäume nicht mehr erfüllen kann. Es war schließlich ohne Rinde schutzlos den Elementen ausgesetzt. Und selbst bei Verpackungen – etwa Holzkisten für Maschinen – bekommen Sie Probleme. Wenn die Kisten Wurmlöcher oder Fraßgänge haben, lassen Drittländer sie nicht hinein. Die haben Angst, die Schädlinge einzuschleppen.

Was machen Sie mit dem vielen Holz, das jetzt auf dem Markt ist?

Wir sägen rund um die Uhr. Wir exportieren so viel wie wir können – mit günstigem Holz. Wir sind sehr preisaggressiv, es gibt ja ein Überangebot an Holz. Aber wir wissen nicht, wie lange das noch geht. Die Konjunktur trübt sich ein, Maschinenbauer in unserer Region machen Kurzarbeit, da brauchen sie nicht mehr so viele Verpackungskisten.

Vor zwei Jahren kostete der Kubikmeter Holz noch 90 bis 110 Euro, jetzt sind es 35 Euro. Wie weit sinkt der Preis noch?

International liegt der Preis zwischen 70 und 80 Euro. Wir hatten in Deutschland in den letzten Jahren also eher ein hohes Preisniveau. Wo es hingeht mit dem Preis, kann man nicht sagen. Im Moment fordern ja viele eine Holzbauoffensive für Deutschland, wir auch. Und da braucht man ja wieder viel Holz. Das hilft allen: Die Gesellschaft baut nachhaltiger und klimaschonend in Holz, und die Waldbesitzer bekommen auskömmliche Preise für die Bäume. In Berlin oder Bremen gibt es bislang so gut wie keine Holzhäuser. Auch gibt es zahlreiche Anwendungen für Holz, die nicht nur für das Klima positiv sind: So können wir beispielsweise langfristig konventionelles Plastik ersetzen oder auch Strom und Wärme liefern. Aber der Holzbau birgt wohl mit das größte, noch ungenutzte Potenzial.