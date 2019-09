Woran liegt das?

An den Landesbauordnungen. Nach dem zweiten Weltkrieg wollte man die Brandgefahr in den Städten verringern. Deshalb darf Holz in den konstruktiven Bereichen heute nicht mehr eingesetzt werden, nur noch auf dem Dach. Wer mit Holz bauen will, braucht zudem einen Architekten, der das kann, einen Statiker, der das rechnen kann, und eine Einzelgenehmigung für den Bau. Das ist teuer. Wenn wir bezahlbare Mehrfamilienhäuser oder Sozialwohnungen aus Holz bauen wollen, brauchen wir genormte Teile, und dafür müssen die Landesbauordnungen geändert werden. Das ist unbedingt nötig, auch mit Blick auf das Klima.

Mehr Holzhäuser. Kann eine Holzbauinitiative dem Wald und den Waldeigentümern helfen? Foto: IMAGO

Was bringen Wälder dem Klima?

Wälder binden zunächst C02. Allerdings funktioniert das nur, wenn wir den Wald ständig verjüngen. Ein Urwald hilft nicht, im Gegenteil: Der Kohlenstoffspeicher ist irgendwann voll. Wenn dann der Sturm die alten Bäume wegfegt und sie verrotten, setzen sie innerhalb von drei Jahren das gespeicherte CO2 frei. Das ist eine Klimabombe. Bewirtschaften wir Wälder nachhaltig, schaffen wir Raum für kontinuierlichen Zuwachs. Zudem wird der Kohlenstoff längerfristig in den Produkten gespeichert. Viel entscheidender ist allerdings, dass Holzprodukte durch den Ersatz von energieintensiven Materialien und Energieträgern Energie einsparen. So können durch die nachhaltige Waldwirtschaft und Holzverwendung schon jetzt jährlich 14 Prozent, also 130 Millionen Tonnen CO2 vermieden werden.

Was würden Sie pflanzen, wenn Sie Waldbesitzer wären?

Das hängt vom Standort ab. Die Rot- und Flaumeiche und die Douglasie sind keine schlechte Wahl, die Küstentanne ist zäh und harzig, lässt sich kaum verarbeiten, die japanische Lärche wächst zu schnell. Ich würde einen Mischwald pflanzen, aber ich hätte, falls möglich, Fichten darin – wegen der Ertragskraft. Durch die gezielte Züchtung bestimmter Eigenschaften passen Wissenschaftler heimische Baumarten bereits an die klimawandelbedingten Veränderungen an – dieser Prozess wird hoffentlich noch beschleunigt, und dann können Waldbesitzer aus dem Vollen schöpfen.

Ohne Nadelhölzer geht es nicht?

Nadelhölzer haben zu Unrecht einen schlechten Ruf und müssen auch künftig in unseren Wäldern vorkommen, nicht nur mit Blick auf die Artenvielfalt: In unserem Betrieb sägen wir beim Laubholz maximal 35 Meter pro Minute, beim Nadelholz schaffen Sie 150 Meter pro Minute. Die Produktion ist wirtschaftlicher, das Holz trocknet schneller, es verzieht sich nicht und lässt sich besser verleimen.

Das heißt ohne die Fichte würde eine Holzbauinitiative nicht funktionieren?

Ohne Nadelholz geht es nicht.