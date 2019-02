Dieselfahrer, deren Autos mit einer manipulierten Abschaltvorrichtung ausgestattet sind, können auf höchstrichterliche Unterstützung hoffen. In einem am Freitag veröffentlichen Hinweisbeschluss verkündete der Bundesgerichtshof seine "vorläufige Rechtsauffassung", nach der eine unzulässige Abschalteinrichtung einen Sachmangel darstellt. Es beste die Gefahr einer Betriebsuntersagung, betonte das höchste deutsche Zivilgericht, das sich damit erstmals zu den Dieselmanipulationen äußert.

Verfahren am Mittwoch wurde abgesagt

Eigentlich hätte der Bundesgerichtshof am kommenden Mittwoch erstmals über die Klage eines VW-Kunden verhandeln sollen, der seinen mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestatteten VW Tiguan zurückgeben und ein fehlerfreies Ersatzmodell haben wollte. Dieses Verfahren war am Freitag kurzfristig abgesagt worden. "Der Termin ist aufgehoben, man hat sich verglichen", bestätigte der Anwalt des Klägers, Siegfried Mennemeyer, dem Tagesspiegel. Zuvor war bereits eine für den 8. Januar geplante Verhandlung in einem anderen Fall vor dem BGH geplatzt, weil der Kläger seine Revision zurückgenommen hatte.

Kläger kann Ersatzlieferung verlangen

Doch unabhängig von der Rücknahme der Revision hat sich der Bundesgerichtshof im Tiguan-Fall nun überraschend zu Wort gemeldet – und zwar im Sinne des Klägers. Das Oberlandesgericht Bamberg hatte den Anspruch auf eine Ersatzlieferung abgelehnt, weil der Kläger einen VW-Tiguan der ersten Generation hatte, der nicht mehr hergestellt werde. Ein solches Modell könne nicht mehr beschafft werden, hatte VW argumentiert. Diese Argumentation lässt der Bundesgerichtshof nicht gelten. Für die Beschaffungspflicht des Verkäufers sei ein nachträglicher Modellwechsel "in der Regel ohne Belang", meinen die Richter.

Mehr als 407.000 Menschen beteiligen sich an der Musterfeststellungsklage

Derzeit klagen zahlreiche VW-Kunden auf Gewährleistung und Schadensersatz wegen der Softwaremanipulationen. Neben Einzelklagen bündelt der Prozessfinanzierer My Right Tausende Fälle und plant ein Musterverfahren vor dem Bundesgerichtshof. An der Musterfeststellungsklage des Bundesverbands der Verbraucherzentralen beteiligen sich mehr als 407.000 Verbraucher. Einen Termin für die erste Verhandlung gibt es hier noch nicht.