„Rentensystem könnte erodieren“ Veto gegen Umverteilungs-Vorschlag der Wirtschaftsweisen

Von Herbst 2020 bis zum gestrigen Mittwoch hat es gedauert, bis sich im Jahresgutachten des Sachverständigenrats wieder ein Minderheitenvotum gefunden hat – oder vielmehr gleich zwei. Das eine überraschte wenig: Achim Truger, der auf dem Ticket der Gewerkschaften im führenden deutschen Ökonomen-Gremium sitzt, spricht sich generell gegen die Vorschläge für Rentenreformen der anderen Wirtschaftsweisen aus.

Die zweite „andere Meinung“, wie die Voten im Gutachten genannt werden, überraschte mehr: Es kam von Veronika Grimm. Sie schloss sich zwar fast allen Reformvorschlägen an – nicht aber dem wohl radikalsten.

Ihre Ratskollegen Monika Schnitzer, Ulrike Malmendier und Martin Werding wollen ran an das Grundprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung. Der Grund: Die vorgeschlagenen Reformen als Antwort auf den demografischen Wandel würden Rentenkürzungen mit sich bringen und damit die ohnehin in Deutschland überdurchschnittliche Altersarmut zusätzlich befeuern.

Dem entgegnen die drei Weisen die Idee einer progressiven Rentenberechnung. Gutverdiener sollen einen Teil ihrer Rente abgeben, damit die Rente von Geringverdienern steigt. Damit würden sie den Kern des Rentensystems, das Äquivalenzprinzip, einschränken.

Im Interview erklärt Grimm nun, warum sie zum außergewöhnlichen Schritt des Minderheitenvotums gegriffen hat und weshalb zwar auch sie der Altersarmut den Kampf ansagen, aber dafür auf andere Mittel setzen will:

Frau Grimm, die Mehrheit im Sachverständigenrat hat vorgeschlagen, einen Umverteilungsmechanismus in der gesetzlichen Rentenversicherung einzuführen. Sie haben sich deutlich dagegen ausgesprochen. Warum?

Reformen in der Rentenversicherung sind dringend notwendig. Wir machen gemeinsam eine Reihe von Vorschlägen. Aber der Vorschlag, innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung umzuverteilen, ist alles andere als zielführend.

Es würden auch Personen von der Umverteilung profitieren, die über ihren Ehepartner, durch Vermögen oder durch eigene Alterssicherung jenseits der Rentenversicherung gut abgesichert sind. Veronika Grimm, Wirtschaftsweise

Konkret stellen sich die anderen Ratsmitglieder vor, dass basierend auf dem Jahreseinkommen umverteilt wird.

Deren Idee ist, dass Personen in Jahren mit einem geringen sozialversicherungspflichtigen Einkommen eine überproportional hohe Anzahl von Entgeltpunkten erhalten. Bei höheren Jahreseinkommen soll die Zahl der Entgeltpunkte nur noch unterproportional steigen. Das stellt das Grundprinzip der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland infrage: die Teilhabeäquivalenz.

Die Teilhabeäquivalenz besagt: Was ich in die Rentenversicherung einzahle, entscheidet darüber, was ich rauskriege. Warum ist Ihnen das so wichtig?

Das Prinzip stellt sicher, dass Leistungsniveau und eingezahlte Beiträge in einem engen Zusammenhang stehen. Die Umverteilung macht die gesetzliche Rentenversicherung für Menschen mit überdurchschnittlichem Einkommen unattraktiver. Das kann die Erwerbsanreize schmälern und erhöht die Anreize, sich aus dem System zurückzuziehen.

Warum?

Die Anzahl der Selbstständigen in den freien Berufen wie auch die Zahl der gewerblichen Nebenerwerbsgründungen steigt kontinuierlich. Hierbei handelt es sich oft um sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die sich neben ihrer abhängigen Beschäftigung selbstständig machen. Ich kann also meine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung reduzieren, profitiere eventuell sogar von der Umverteilung in der Rentenversicherung – bin aber nebenbei selbstständig tätig und sorge am Kapitalmarkt für das Alter vor. Das System könnte zunehmend erodieren und bei denen, die überdurchschnittlich verdienen, aber keine Alternativoption haben, an Akzeptanz verlieren.

Wenn man bei Seniorinnen und Senioren umverteilen will, sollte man das weiter über die Steuern machen. Veronika Grimm, Wirtschaftsweise

Der Vorschlag der anderen Ratsmitglieder folgt aus der Logik, Rentenreformen als Reaktion auf den demografischen Wandel durchzuführen, die auch Rentenkürzungen bedeuten können. Um dadurch die Altersarmut nicht noch mehr zu befeuern, wollen sie umverteilen. Sie hingegen wollen ja wohl nicht Geringverdiener im Regen stehen lassen?

Die Umverteilung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung ist zwangsläufig weniger zielgenau als die Bekämpfung von Armutsgefährdung über das Steuer- und Transfersystem. Die Rentenversicherung folgt dem Individualprinzip. Es würden daher auch Personen von der Umverteilung profitieren, die über ihren Ehepartner, durch Vermögen oder durch eigene Alterssicherung jenseits der Rentenversicherung gut abgesichert sind. Außerdem wären bei der Finanzierung viele finanziell leistungsfähige Steuerzahler außen vor, während Leute mit deutlich schlechterem Verdienst die Umverteilung mitfinanzieren müssten.

Wie das?

Finanzieren sollen die höheren Renten für Geringverdiener ja die in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherten Personen mit überdurchschnittlichem Einkommen – indem sie geringere Renten hinnehmen. Dabei handelt es sich aber keineswegs um reiche Leute. Das durchschnittliche Einkommen eines gesetzlich Versicherten beträgt 2620 Euro netto bei Steuerklasse I. Beamte, Richter, Ärztinnen, Selbstständige würden hingegen überhaupt nicht herangezogen. Und es ist auch eine Illusion, dass man sie zeitnah in die gesetzliche Rentenversicherung integriert bekommt. Wenn man bei Seniorinnen und Senioren umverteilen will, sollte man das weiter über die Steuern machen.

Würde mit diesem Griff in die Steuerkasse das Problem nicht schon wieder auf die junge Generation abgewälzt?

Zunächst einmal ist es über die Grundsicherung im Alter billiger, weil es zielgenauer ist. Die Mitnahmeeffekte, die die Umverteilung innerhalb der Rentenversicherung erzeugen würde, reduzieren die finanziellen Spielräume, um den tatsächlich Bedürftigen gerecht zu werden. Wenn wir an vielen verschiedenen Stellen umverteilen, wird es schnell intransparent und auch ungerecht. Es wäre daher wichtig, der Stigmatisierung der Grundsicherung im Alter entgegenzuwirken und bei der Anrechnung von erworbenen Rentenansprüchen Erleichterungen zu schaffen. Übrigens: Dass der Umverteilungsvorschlag in der gesetzlichen Rentenversicherung sich finanziell selbst trägt, da wäre ich mir auch nicht so sicher.

Warum?

Das ist doch ein Einfallstor für Klientelpolitik. Die Parteien werden für ihre Klientel das Beste herausholen wollen, und am Ende ist es teurer.

